Forr a világ

Szokásommá vált, nem is tudom, miért, hogy leírom, mikor kezdtem el írni a cikkeimet. Nos, ezt március 30. napján, hétfőn, amikor egyebek közt – és örömömre – azt olvashattuk a Magyar Nemzetben, hogy Brüsszel végre elismerte, alapvető hiba volt az atomerőművek leállítása, hiszen az rontotta a kontinens versenyképességét és fokozta az energiafüggőséget. Jobb későn, mint soha, mondhatjuk, és mondjuk is, mert minden normális döntésnek örülünk. Úgyis kevés van belőlük. S akkor még egy cikket találtam, melyben az állt, hogy Pozsony, azaz Robert Fico megvétózza az EU Oroszország elleni újabb szankciós csomagját, és blokkolja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, ha nem rendeződik a Barátság vezeték problémája. A szlovák miniszterelnök még azt is hozzátette, hogy Von der Leyen az ukrán érdekeket fontosabbnak tekintette, mint az uniós tagállamok szempontjait. Végre, tegyük hozzá, hogy a szemébe mondták a csókos asszonynak, Zelenszkij mutogatós bácsi barátjának az igazságot, ugyanis a kezdetek óta elfogadhatatlanul viselkedik, így aztán nem csoda, hogy egyre többen belátják, elegük van az unió végtelenül tehetségtelen és álságos, valamint hátsó szándékú vezetőinek okoskodásaiból és kártékony döntéseiből. Végre a közjó számít, nem a brüsszeli tehetségtelenek akarata. Ez is valami! Remélem haladunk. Legalább is elkezdett forrni az Európai Unió világának bús tengere, s ez jó hír. Azt meg nem is tudom megindokolni, hogy mint a magyar költészet szerelmese, miért is jutott eszembe Európa urairól Ady Endre A Mindegy átka című verse. A két utolsó strófáját leírom: „A Mindegy, mi ma mindent összetör, / A lágy ujjakat összefonja. / Hogy nem szorul össze az ököl, / S hogy itt még valami teremjen, / Gyertek, menjünk a Mindegy ellen. // Igenis kell a bátor lobbanás / S nem élet, hogyha nem kiáltjuk, / Hogy minden vannál mindig jobb a más. / Gyújtsuk ki jól a szíveinket: / Csak azért se győzhet a Mindegy.”

A szerző újságíró