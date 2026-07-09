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Vélemény

A Tisza Párt ideális Magyarországát szimbolikus diadalokból tákolják össze

A Tisza-Magyarország tákolgatós. Szereti magát takarékosnak mutatni, pedig valójában csak olcsó és igénytelen.

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Sitkei Levente
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európai bizottságtisza pártpénzországgyűlés 2026. 07. 09. 6:35
Fotó: Pezzetta Umberto
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Igen, lehet, hogy tényleg ezt akarják, legalábbis bizonyos emberek feltehetően igen. Azok, akiknek nem bántja a szemét az igénytelenség és a pontatlanság, akik a Magyar Péter által gépiesen ismételgetett összegekről úgy érzik, konkrétan az ő zsebükből vették ki azokat, és elhiszik, hogy a kormányfő most visszateszi oda a vaskos bankókötegeket. Lelki szemeik előtt Magyar Péter Brüsszelben egy teherautóval leparkol az Európai Bizottság épülete előtt, és szorgos munkások vasvillával hányják majd fel az eurót a raktérbe. Ő pedig ezt hazahozza és átadja a „magyar embereknek”. Becsönget a házba, és odaönti a pénzt a tűzifa mellé az udvarra, majd Lajosék behányják délután a csűrbe.

De vannak olyanok is, meglehetősen sokan, akik nem szeretnének tákolt országban élni, akiknek ez a haza sokkal többet jelent. Akik büszkék a múltra, a közelmúltra is, értékeket választanak, mert Magyarország nem felcserélhető. Vannak olyanok, akik inkább építeni akarják az országot, és nem lesznek soha árulók.

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