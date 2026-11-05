idezojelek
Vélemény

Bartha Misi bácsi hídja, Krasznahorkai árka

Az ízig-vérig magyar Bartha Mihály 20 évesen élte át az úzvölgyi csatát, ahol a betörő szovjet és az átállt román csapatok ellen védte ő is a hazát.

Balázs D. Attila avatarja
Balázs D. Attila
Bartha Misi bácsi hídja, Krasznahorkai árka
2026. 11. 05. 5:20
Fotó: EGYED UFO ZOLTAN
0

2020-ban Áder János a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta az agg vitéznek. „Az 1944-es úzvölgyi csatában tanúsított bátor katonai helytállása, valamint az elesett bajtársak emlékének ápolása iránti példamutató elkötelezettsége elismeréseként” – így szólt a laudáció. A mi szemünkben Misi bácsi a legnagyobb mértékű hazaszeretete miatt is kapta e kitüntetést, hiszen megjelenésével egyszerűen, tisztán próbált hidat építeni magyar s magyar között. Reménykedjünk, hogy története és emlékezete talán bekerül majd a közeljövő Kárpát-medencei történelemtankönyveibe, mert most épp ismét veszélyes idők járnak. Amikor belülről kell védeni a határt az ellentől.

El is kezdődött az új kitüntetések osztása. Legújabb irodalmi Nobel-díjasunk, Krasznahorkai László már be is zsebelte a vitéz Bartha Mihályénál jóval magasabb rangú Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozatának kitüntetését, amit „Magyarország és a magyar kultúra jó hírnevét világszerte erősítő, kimagasló írói életműve” miatt kapott, és eközben nem zuhant a plafon sem a kitüntetőkre, sem a kitüntetettre. Arról a díjhalmozó íróról beszélünk, aki mint a kozmopolitizmus felkent Grand Mastere jelentette ki nemrég a Partizán nevű megfoghatatlan állagú médiumban, hogy fáklyás váteszt, nem ám egy külföldi bábot lát az új kormányfőben. Mindezt tette szemrebbenés és önpofánvágás nélkül.

De mit várjunk attól, aki az egyre töpörödő presztízsű irodalmi Nobel közvetlen megszerzése után sem tudta magában tartani, hogy nem érez közösséget a magyar világgal, sőt valami ellenséget lát bennünk, magyarokban (vajon magában is?): „Magyarnak születtem, az anyanyelvem a magyar. A »magyarság« ellen azonban minden erőmmel küzdök. Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek?” Ez lenne a párhuzamos magyar világ? Erre készülnek? Ezért jár a Nobel, meg a japán fordítás? Hát persze, csak a szokásos. De ettől még egyszerűen szánalmas látni, hogy olyan személy kaphat bármilyen díjat ebben az országban, aki sötét módon azzal haknizza tele a világot, hogy nem szereti a népét. Így válik semmivé a Nobel-díj, s így válik egyre nagyobbá egy öreg katona kitüntetése, aki vélhetően soha életében nem olvasott Krasznahorkait.

bartha mihálynobelhatárszékelySzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekeurópai bizottság

Gender és fölszabadulás

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

A magyar sajtószabadság

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekhalál

Bayer Zsolt: Addig él a nemzet, ameddig emlékezik

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekcdu

Az AfD már a kapuk előtt

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekrétvári bence

Ez elhozta, az kirúgta, a pléhboy meg kinevette

Pilhál György avatarja

„Elkezdték egymást felfalni a Tiszában” – írja közösségi oldalán Rétvári Bence KDNP-frakcióvezető.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu