Bartha Misi bácsi hídja, Krasznahorkai árka

2020-ban Áder János a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta az agg vitéznek. „Az 1944-es úzvölgyi csatában tanúsított bátor katonai helytállása, valamint az elesett bajtársak emlékének ápolása iránti példamutató elkötelezettsége elismeréseként” – így szólt a laudáció. A mi szemünkben Misi bácsi a legnagyobb mértékű hazaszeretete miatt is kapta e kitüntetést, hiszen megjelenésével egyszerűen, tisztán próbált hidat építeni magyar s magyar között. Reménykedjünk, hogy története és emlékezete talán bekerül majd a közeljövő Kárpát-medencei történelemtankönyveibe, mert most épp ismét veszélyes idők járnak. Amikor belülről kell védeni a határt az ellentől.

El is kezdődött az új kitüntetések osztása. Legújabb irodalmi Nobel-díjasunk, Krasznahorkai László már be is zsebelte a vitéz Bartha Mihályénál jóval magasabb rangú Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozatának kitüntetését, amit „Magyarország és a magyar kultúra jó hírnevét világszerte erősítő, kimagasló írói életműve” miatt kapott, és eközben nem zuhant a plafon sem a kitüntetőkre, sem a kitüntetettre. Arról a díjhalmozó íróról beszélünk, aki mint a kozmopolitizmus felkent Grand Mastere jelentette ki nemrég a Partizán nevű megfoghatatlan állagú médiumban, hogy fáklyás váteszt, nem ám egy külföldi bábot lát az új kormányfőben. Mindezt tette szemrebbenés és önpofánvágás nélkül.

De mit várjunk attól, aki az egyre töpörödő presztízsű irodalmi Nobel közvetlen megszerzése után sem tudta magában tartani, hogy nem érez közösséget a magyar világgal, sőt valami ellenséget lát bennünk, magyarokban (vajon magában is?): „Magyarnak születtem, az anyanyelvem a magyar. A »magyarság« ellen azonban minden erőmmel küzdök. Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek?” Ez lenne a párhuzamos magyar világ? Erre készülnek? Ezért jár a Nobel, meg a japán fordítás? Hát persze, csak a szokásos. De ettől még egyszerűen szánalmas látni, hogy olyan személy kaphat bármilyen díjat ebben az országban, aki sötét módon azzal haknizza tele a világot, hogy nem szereti a népét. Így válik semmivé a Nobel-díj, s így válik egyre nagyobbá egy öreg katona kitüntetése, aki vélhetően soha életében nem olvasott Krasznahorkait.