Szavakat akarok hallani

A KMK-ért kezdetben szabálysértési elzárás, a visszaesőknek pedig akár egy évig terjedő szabadságvesztés, pénzbüntetés vagy javító-nevelő munka is járhatott. Az elítélteket sokszor kényszerítették szigorított munkavégzésre.

Ha előfordultak rövidebb leállások (amelyeket csak „munkalassításnak”, „bérvitának” vagy „fegyelmezetlenségnek” nevezett a rendszer) azokat a Belügyminisztérium és az állambiztonság azonnal megfigyelte, a szervezőket pedig politikai vagy gazdasági szabotázs vádjával felelősségre vonták.

A létező szocializmusban a rendőrségnek kiterjedt eszköztára volt a munkakerülők kiszűrésére. Erre szükség is volt, mivel a rendszer ideológiája szerint munkanélküliség hivatalosan nem létezett.

Az ellenőrzés az alábbi módszerekkel zajlott: a legfőbb fegyver a kötelező és rutinszerű igazoltatás volt. A korabeli, kemény borítós személyi igazolványba be kellett pecsételni az aktuális munkahelyet. Ha a rendőr igazoltatáskor azt látta, hogy a pecsét hiányzik vagy a kilépést igazoló dátum óta túl sok idő telt el, az illető azonnal gyanússá vált. Akár a munkakönyv bemutatását is követelhették. Ha valaki nem tudta igazolni, miből él, bevitték a kapitányságra.

A rendőrség nemcsak vaktában igazoltatott, hanem visszatérő razziá­kat tartott azokon a helyeken, ahol a rendszer szerint a „munkakerülők” megfordultak.

De napközbeni ellenőrzések is zajlottak. Ha egy munkaképes felnőtt délelőtt 10 órakor céltalanul lődörgött az utcán, a parkokban vagy a tereken, a rendőrök nagy eséllyel igazoltatták, hogy miért nincs a gyárban vagy az irodában.