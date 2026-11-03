idezojelek
Vélemény

Szavakat akarok hallani

Ahol a szemeteskukát felgyújtják, a tanárt verik, késsel fenyegetik a gyengébb diákot, ott a matematika és a francia irodalom oktatása akadozik.

Pozsonyi Ádám avatarja
Pozsonyi Ádám
Szavakat akarok hallani
2026. 11. 03. 4:40
Fotó: DAVOOD MAEILI
0

A KMK-ért kezdetben szabálysértési elzárás, a visszaesőknek pedig akár egy évig terjedő szabadságvesztés, pénzbüntetés vagy javító-nevelő munka is járhatott. Az elítélteket sokszor kényszerítették szigorított munkavégzésre.

Ha előfordultak rövidebb leállások (amelyeket csak „munkalassításnak”, „bérvitának” vagy „fegyelmezetlenségnek” nevezett a rendszer) azokat a Belügyminisztérium és az állambiztonság azonnal megfigyelte, a szervezőket pedig politikai vagy gazdasági szabotázs vádjával felelősségre vonták.

A létező szocializmusban a rendőrségnek kiterjedt eszköztára volt a munkakerülők kiszűrésére. Erre szükség is volt, mivel a rendszer ideológiája szerint munkanélküliség hivatalosan nem létezett.

Az ellenőrzés az alábbi módszerekkel zajlott: a legfőbb fegyver a kötelező és rutinszerű igazoltatás volt. A korabeli, kemény borítós személyi igazolványba be kellett pecsételni az aktuális munkahelyet. Ha a rendőr igazoltatáskor azt látta, hogy a pecsét hiányzik vagy a kilépést igazoló dátum óta túl sok idő telt el, az illető azonnal gyanússá vált. Akár a munkakönyv bemutatását is követelhették. Ha valaki nem tudta igazolni, miből él, bevitték a kapitányságra.
A rendőrség nemcsak vaktában igazoltatott, hanem visszatérő razziá­kat tartott azokon a helyeken, ahol a rendszer szerint a „munkakerülők” megfordultak.

De napközbeni ellenőrzések is zajlottak. Ha egy munkaképes felnőtt délelőtt 10 órakor céltalanul lődörgött az utcán, a parkokban vagy a tereken, a rendőrök nagy eséllyel igazoltatták, hogy miért nincs a gyárban vagy az irodában.

Célpontok voltak még a vendéglátóhelyek és presszók. A kocsmákra, restikre, éjszakai szórakozóhelyekre és a korszak népszerű ifjúsági klubjaira (például az underground zenekarok koncertjeire) is kiemelten figyeltek. Itt tömeges igazoltatásokat tartottak. Nyáron a Balaton mellett a rendőrség különösen szemmel tartotta a „gyanús küllemű”, hosszabb hajú, hippis vagy „galerikhoz” tartozó fiatalokra, akiknél szintén azonnal ellenőrizték a munkaviszonyt.

Ahogy a mondás tartja: könnyű kommunistának lenni egy szabad országban, de nehéz szabadnak lenni egy kommunista országban. Megjegyzem – mivel minden rosszban van valami jó –, Kádár rendőrsége a párizsi balhét pillanatok alatt felszámolta volna.

Szóval keresem a szavakat, de nem találom. Így aztán azt se, hogy ez, ami Franciaországban történt, valójában kultúrák harca, identitások harca és mellesleg vallásháború – már amennyire az európai lakosság egyáltalán vallásos. Amit viszont találtam az européer oldalakon, az egy fontoskodó szőrözés a híres, elmémesült nővel kapcsolatban. Tudják, aki bamba arccal áll a bolt ajtajában, és a fosztogatóknak magyarázza, hogy „De én veletek vagyok”, azok meg arrébb tolják és kirámolják a boltot. Ahogy láttuk ezerszer képeken, videókon és karikatúrán az elmúlt napokban. Na szóval ezzel kapcsolatban már láttam pár fontoskodást, hogy az illető nőnek az nem is a saját boltja volt, csak bérli. Meg nem is úgy hívják. Más azt írta, hogy nem is bérli, csak ott állt. Azt szerencsére senki nem merte leírni, hogy nem is vágott bamba arcot. Mintha ennek lenne a világon bármi jelentősége. Mintha számítana bármit is az utólag előkerült – mellesleg vagy igaz, vagy sem – kötözködés.

Mert igazából ez mindegy. Ő ott állt, Párizsban, a saját fővárosában, őt arrébb tolták, hiába mondta, hogy velük van, és a boltot kirabolták.

Az idegen kultúra fosztogatott, láthatóan értéktárgyakra ment, láthatóan kárt akart okozni, pusztítani akart, ezért tört-zúzott és gyújtogatott, láthatóan direkt rombolta az identitást jelképező műemlékeket, és az ezerszeresét megtette annak, amit egyébként a fehér őslakosságtól eltűrt volna bárki is.

Innen kezdve ez – és minden hasonló szövegelés – igazából csak megszállómentegetés és gennyes érzékenyítés.

rendőrségfranciaországbalatonSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekeurópai bizottság

Gender és fölszabadulás

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

A magyar sajtószabadság

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekhalál

Bayer Zsolt: Addig él a nemzet, ameddig emlékezik

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekcdu

Az AfD már a kapuk előtt

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekorbán anita

Washingtoni csúcs

Pilhál György avatarja

Saját nagyszerűségéről áradozott minap Orbán Anita az ATV Heti Napló című műsorában.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu