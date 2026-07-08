Ötven napra volt elég a türelem

Fodor Gábor például komoly aggodalomra okot adó tendenciát olvas ki a Tisza hatalomgyakorlásának eddigi megnyilvánulásaiból. A kétharmados túlhatalommal történő visszaélés, szembefordulás a jogállami normákkal és a mindezek mellé párosuló agresszív, lekezelő stílus negatív hatással lehet Magyarországra nézvést. A liberális gondolkodó szerint sem jogosít fel mindenre a kétharmad. Inkább el kellene töprengeni szerinte azon, miért kell elkeseredett harcot folytatni a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész, a parlamenti képviselők és a többiek ellen. Mit árthatnak ők ennek a hatalomnak? Miért nem az ország előtt álló gazdasági és társadalmi feladatokra koncentrálnak inkább? Ezen a ponton elnézését kérem régi vitapartneremnek, de közbe kell szúrnom, hogy azért, mert így a legkönnyebb eltakarni a választópolgárok elől azt a szomorú tényt, hogy az említett feladatok mibenlétéről sincs halvány fogalmuk sem az innen-onnan frissiben összelapátolt társaság tagjainak, nemhogy a megoldásukról. De abban egyetértünk, hogy ennek az ádáz küzdelemnek a demonstratív leszámoláson kívül semmilyen értelme nincs, ugyanakkor rendkívül romboló hatású lehet hosszú távon. Elgondolkodtató Schiffer András álláspontja is, aki Hack Péter jogtudós nézeteit osztja, miszerint az a támadás, amit Sulyok Tamás ellen intéz a miniszterelnök, lehet, hogy az államfő személyét célozza, de a köztársasági elnöki intézményt találja el. Ahogyan viszont az alaptörvény-módosítással ezt meg akarják oldani, az már a hatalommegosztás elvét is kikezdi. Schiffer szerint a NER súlyosan rombolta a jogállamiságot, viszont ami most zajlik, az nem a jogállamiság helyreállítása, hanem a még megmaradt eresztékeinek is az eltakarítása. Szerinte az országgyűlési képviselők választhatóságának tizenkét éves korlátozása a legsúlyosabb lépés. Az intézkedés azt vonja maga után, hogy teljesen el fogják árasztani a politikai döntéshozatalt a szerencselovagok, a hitvány semmirekellők, a nyilvánvalóan orvosi kezelésre szoruló szociopaták. Másrészt pedig a politikai elit folyamatos rotációja mindenféle nagytőkés, elsősorban külföldi beavatkozások előtt tárja szélesre a kaput. Mindez alapvetően Magyarország destabilizációját szolgálja Schiffer szerint, miközben persze látja a hitvány, rövid távú szándékot, hogy ezzel a politikai ellenfelet akarják teljes mértékben ellehetetleníteni. Mintha csak magam fogalmaztam volna. Pedig mi alapvetően nem értünk egyet az előző kormány kritikájában Schiffer Andrással, de abban nagyon is, hogy a Tisza szembemegy azokkal is, akik nem megsemmisíteni, hanem helyreállítani akarják a jogállamot. Vagyis szembemegy azzal, amivel az elmúlt két évben bolondította az embereket, és még mindig elhitetik sokakkal, hogy jogellenes, demokráciaellenes intézkedéseik a jogállamot és a demokrácia sérüléseinek helyrehozatalát szolgálják. Pedig ha valaki egy kicsit is megvizsgálja ezen intézkedések várható hatását, azt látja, éppen a megfogalmazott szép célok ellenkezőjéhez vezetnek.