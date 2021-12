Bajnai, rossz értelemben

Gordon az amerikaiak embere, de nem rossz értelemben – mondja harcostársáról Gansperger Gyula, a Városháza-ügyben feltűnt üzletember Anonymus legújabb nyilvánosságra került hangfelvételén. Ne felejtsük, Bajnai Ganspergerről úgy fogalmazott egy korábban kiszivárgott beszélgetésben, mint akivel „együtt küzdöttek a barikádokon”, kapcsolatukat pedig úgy jellemezte, hogy az „több mint barátság”. Bajnai csak azért volt hajlandó tárgyalni az orosz befektető képviselőivel, mert „szeretett volna megismerkedni Gyula javaslatával”, és segíteni akart neki a Városháza-projektben. Ezért sok kétségünk nem lehet afelől, hogy Gansperger jól ismeri Bajnait.

A „több mint barát” pedig úgy határozza meg a volt miniszterelnök tevékenységét, mint hogy ő az amerikai és német nagytőkések képviselője Magyarországon. A kijelentéseknek azért is adhatunk hitelt, mert egyrészt a saját meggyőződésünkkel is tökéletesen egybevág, hogy Bajnai egy háttérhatalom helytartója, másrészt a hangfelvételeken nem akárki, hanem az üzleti élet egyik kulcsfigurája, az ismert baloldali cég, a Wallis volt vezérigazgatója hallható.

A remek politikai kapcsolatokkal rendelkező és azokat sűrűn emlegető bizniszmen egy üzleti tárgyaláson vezette be hallgatóságát a közéletbe, lényegre törő elemzést adva a magyar baloldalról.

„Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött – én azt gondolom – külföldi erők és finanszírozók állnak” – kezdi a fejtegetést. Amiért nem esett le az állunk és kerekedett el a szemünk a szavak hallatán, annak az az oka, hogy ezt mi korábban is tudtuk. Az a legjobb, ha az ilyen információkat a baloldali bennfentesek erősítik meg.

Gansperger arról is beszél, hogy a hazai ellenzéknek két körből kerül ki a pénzügyi támogatója. Az egyik kör a német és amerikai nagytőkés csoportok, „akik itt [Magyarországon] szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének”, és a másik – most kapaszkodjunk meg! – a Soros-birodalom. Nincs is annál szívet melengetőbb, mint amikor Bajnai Gordon harcostársa sorosozik. Erről persze eszünkbe juthat a baloldali lapok gúnyolódása a Fidesz anti-Soros-kampányán.

Visszhangoznak fülünkben az ellenzék kioktató mondatai arról, hogy Sorosnak egyáltalán nincsenek politikai szándékai, hiszen ő csupán egy idős filantróp. A hangfelvételnek köszönhetően azonban megnyugodhatunk: a baloldalon is beismerik, hogy az ellenzéki pártok a külföld kiszolgálói és Soros György nagyon is játékban van. „…Akármit is mond a Gyurcsány meg a többi, minden külföldről jön – mondja a Városháza-ügyben tevékenykedő vállalkozó, aki elárulja azt is, hogy a „Kéri László-féle politológusokat” és a sleppet is a nyugati baloldal fizeti.

A liberális sajtóról is fellebben a fátyol. Bajnai barátja szerint az Uj Péter vezette 444.hu-ba nemcsak Soros tölti a pénzt, hanem Magyarország egyik leggazdagabb embere is. Veres Tibor, a Wallis-csoport tulajdonosának vagyonát a Forbes 258 milliárd forintra becsüli. Ebből juthat bőven Uj Péteréknek a független médiára. „Uj Péter a Veres Tibinél van és Bajnai Gordon is nagyon jóban van vele” – fogalmaz emberünk.

Irigylésre méltó viszonyok ezek egy főszerkesztő esetében, hiszen hallottuk, Bajnai fontos politikai és gazdasági tényező. Karácsony Gergelyt épp ő ajánlotta a reménykedő baloldali szavazók figyelmébe miniszterelnök-jelöltnek. Sajtóinformációk szerint az egész baloldali kampány hátterében Bajnai áll. Ő csatornázza be a pénzt, hozza az adatbázisokat, toborozza az aktivistákat. És bár Gansperger úgy beszél a volt miniszterelnökről, mint aki „nem rossz értelemben” az amerikaiak ügyintézője, mi azért tudjuk, hogy jó értelemben vett hazaáruló nincsen.

Borítókép: Bajnai Gordon (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)