Márki-Zay és a nemváltás

„Egyből el fogjuk törölni ezt a borzasztó törvényt, igen” – nyilatkozta Márki-Zay Péter a gyermekvédelmi törvényről. Naná, hogy el fogja: mert ő mélyen „konzervatív” és hithű „keresztény”. A törvény annullálásához csupán egyetlen, szinte elhanyagolható apróság hiányzik: az, hogy Magyarország népe jövő tavasszal pajzsra emelje őt. Akkor aztán hozzá lehet kezdeni a „kormányzáshoz”. Rezsicsökkentés: sztornó. Határzár: dózer. Uniós betelepítési kvóta: jöhet. Alaptörvény (feles többséggel is): kuka. Gyermekvédelmi „borzalom”: sztornó.

„Ki az az elmeháborodott, aki azt gondolja, hogy szülői engedély nélkül akar bárki Magyarországon vagy bárhol a világon óvodás gyerekeknek nemet változtatni?” – értetlenkedik az Amerikában pallérozott porszívóügynök. Ennyiből is látszik: szegényke nem tud olvasni, szöveget értelmezni, vagy csak szimplán hazudik. A gyermekvédelmi törvény és a népszavazás kérdései tudniillik nem a kisgyermekek nemváltására vonatkoznak – mi még nem jutottunk a katatón őrület ily mélységeibe. (S míg a nyugati balliberalizmus helyi bábjai nem kerülnek hatalomra, remélhetőleg nem is fogunk.) Nálunk csupán a kicsik szexuális neveléséről, az őket célzó deviánspropaganda korlátozásáról van szó. Bár utóbbit a Lajtán túl „érzékenyítésnek” becézik, mert úgy szebben cseng – valójában szellemi mételyezés, csöpp emberek korai szexualizálása ez. Egyfajta pedofília, amit nemcsak tiltani, hanem büntetni kellene!

A gyermekek genderagymosása a „haladó” Nyugaton már a mindennapok része. Szerintük a négyéves kisóvodásoknak nem árt, sőt kifejezetten használ, ha autózás és babázás helyett bajszos nénik és tüllszoknyás, sörhasú bácsik beavatják őket a „nemváltás”, a hormonkezelés, a csonkításos műtétek, a szexuális elmebajok és a beteg perverziók világába. Ám ez csak a kezdet, a dilivonaton nincsen fék. Augusz­tusi hír: a skót kormány úgy döntött, a kisgyermekek már négyéves koruktól nemet válthatnak. Bizony! A rendelet előírja, hogy a tanároknak kötelességük támogatni ezt a bolondériát, és a gyerekeknek a szüleik beleegyezését sem kell kérniük. A tanároknak azt tanácsolják: a diá­kok új nevét és személyes névmását használják, miután azok eldöntötték, melyik nemhez tartoznak. A tananyagnak is része az úgynevezett „transzneműség”. (Ha meg akarjuk őrizni a józan eszünket, mindig tegyük idézőjelbe a „transzneműt”, hiszen a Jóisten két nemet teremtett: férfit és nőt. Ez genetikailag kódolt. Olyan, hogy „transznemű”, nem létezik. Miként józan bolsevik sincs.)

Márki-Zay azt kérdezi, kik azok az elmeháborodottak, akik szülői engedély nélkül akarják a gyermekek nemét megváltoztatni. Hát, nesze, Péter: például a skótok. De ömlenek az efféle hírek Skandináviából, a tengerentúlról és máshonnan is, csak olvasni kellene. Péter szerint a gyermekvédelmi törvény „gyűlöletkeltő”, a népszavazás kérdései „ostobák”, az LMBTQ-lobbi pedig nem célozza a kiskorúakat. Aki pedig nem így látja, az – gondolom – egy „trágyával etetett gomba”. Még jó, hogy a Melegség és megismerés program egyik agitátora, bizonyos Ari Eszter épp a minap számolt be róla, hogy általános iskolákba is járnak „érzékenyíteni” (értsd: agyat mosni).

Gyurcsány csak egy sima bolsevik. Márki-Zay viszont egy reverendába bújt bolsevik. Álcázza magát. Ugyanúgy köp a nemzetre, családra, vallásra, mint egy átlagos Lenin-fiú – ám imára kulcsolt kézzel, ájtatos képpel köp. Életveszélyes.

A „progresszió” csapásirányát szorgos nyugati elmebetegek már kijelölték: a helyi futóbolondoknak csupán annyi a dolguk, hogy azt a gyakorlatba átültessék. Ha hagyjuk.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Máté Krisztián)