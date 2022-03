Majdnem komoly jelentés

Kalapot levenni, vigyázzállás! A néhány hete hazánkba telepített Euró­pai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) egy úgynevezett „előzetes jelentést” kegyeskedett kiadni a magyar provincián tartandó választásokról. Ha hihetünk a haladó (ballib) sajtónak: az írásba foglalt EBESZ-intelmekre sorvezetőként, illetőleg szentírásként kellene tekintenünk, miként anno a Tavares- és a Sargentini-jelentésre. Ehhez kéne igazítanunk alvási és emésztési szokásainkat, valamint hazánk forgásirányát. (A helyi TASZ-irodákban talán bőrkötésben is osztogatják.) Ugyanis – sajnálatos módon – e kies tartomány lakossága olyannyira visszamaradt a fejlődésben, hogy nem átallott háromszor egymás után kétharmadot adni a patrióta, normalitáspárti Orbánéknak. Ami skandalum. S a friss felmérések sem kecsegtetik sok jóval a Magyarországon állomásozó nemzetközi baloldalt. Itt már csak az EBESZ segíthet, esetleg egy Majdan-puccs.

A jelentés nemcsak ideológiai útmutatóul szolgál a diktatúrától petyhüdt magyaroknak, hanem nélkülözhetetlen információkkal is elhalmozza őket. A május 10-én leköszönő Áder Jánost például arról értesítik, hogy ő már most is csupán „volt köztársasági elnök”. Tehát Magyarország jelenleg egyfajta elnök nélküli (interpraesidens) állapotban leledzik. Köszönjük a tájékoztatást! Mellesleg arról is fölhomályosítják a magyar népet, hogy a helyi választási bizottságokban „kormányzati túlsúly” van. Éppen csak azt felejtik el hozzátenni (a nagy mószerolási igyekezetben), hogy az egyéni választókerületi bizottságokat a helyi önkormányzatok választják, amelyeknek jó része baloldali vezetésű. Az EBESZ tintanyalói hosszasan ájuldoznak a magyarországi baloldaltól. Példaként egy nőket érintő (állítólagos) programjukat citálják. Azt viszont nem tartják fontosnak megemlíteni, hogy a minap a jobboldal emelt (hazánk történetében először) egy nőt a legfőbb közjogi méltóságba. Akit előzőleg Gyurcsány házi bloggere „náci féregnek” nevezett. Baloldali nőtisztelet, mi?

Az EBESZ azért is megsimogatja Márki-Zayék buksiját, hogy pártlistájukon van cigány származású jelölt. Azt valamiért nem teszik hozzá, hogy a kormánypárti listán is van. Nyilván ez is „kifelejtődött”. Mondjuk, én azt sem igazán értem, ki a nyavalya adott ezeknek fölhatalmazást arra, hogy magyar állampolgárok származását elemezgessék? Mi közük hozzá? De ha már erre gerjednek, miért nem osztanak jó pontot például a székelyek, jászok, kunok szerepeltetéséért? Vagy miért nem kérik el Márki-Zay csodálatos lajstromját, aki nyilvántartást vezet a fideszes zsidókról? Egy szó mint száz, az EBESZ-jelentés tudományos alapossággal készült. Ez abból is látszik, hogy elsődleges forrásául „egyes beszélgetőpartnerek elmondása” szolgált. Azt mégsem írhatták, hogy „Gyuri bácsi szerint”. Így viszont már majdnem komolyan vehető a jelentés. De csak majdnem. „Egyes beszélgetőpartnerek”, mi? Miért kell ez az ócska sumákolás? Miért nem lehet bevallani, hogy Kabul Rózsája, a Háttér Társaság, a Helsinki Bizottság és/vagy a többi Münchausen-szindrómás, magyargyűlölő CIA-ügynök hazudozta tele a papírkupacot? Amúgy ilyen „komoly”, névtelen forrásaim nekem is vannak. „Egyes beszélgetőpartnereim” itt, Pestszentlőrincen például tudni vélik, hogy Gyuri bácsi azért küldte a nyakunkra az EBESZ „teljes misszióját”, mert attól tart, kedvencei (a beléjük ölt dollármilliárdok dacára) most is fejre állnak. S már nyilván a végleges EBESZ-jelentés is elkészült: a Fidesz csalt, a magyarok hülyék, új választás kell, mindenki vonuljon utcára, fegyverbe! Itt is Ukrajnát csinálnának. Ha hagyjuk.

Borítókép: Soros György (Fotó: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet)