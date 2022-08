Rossz vicc

Karácsony Gergely hálás lehet Vlagymir Kuznyecovnak és Alekszej Sztol­jarónak, hiszen a két orosz humoristának köszönhetően Budapest főpolgármesterét végre együtt emlegetik Emmanuel Macronnal, Boris Johnsonnal, Recep Tayyip Erdogannal és Justin Trudeau-val, a valódi politikai nagyvadakkal. Az a közös bennük, hogy mindannyiukat átverte a Vovan és Lexus néven ismert két orosz telefonbetyár.

Karácsony esetében a videóhívásban az oroszok az úgynevezett deep fake technológiát használták, így hitették el Budapest főpolgármesterével, hogy kijevi kollégájával, Vitalij Klicskóval beszélt.

Karácsonyt – a kiszivárgott felvételek tanúsága szerint – a Főpolgármesteri Hivatalban érték utol az orosz humoristák, bizonyára délután keresték, erre utal, hogy a városvezető magához képest egész frissnek tűnt, nem gőzölgött előtte a hajnali 8 órás kávé, és nem lógott be a képbe a plafonról az otthoni konyhai csupasz villanykörte, mint egy korábbi videós bejelentkezésénél. Karácsony korábban újságírói kérdésre azt hazudta, angolul diskurált az ál-Klicskóval, a kiszivárgott felvételekből viszont egyértelműen kiderül, hogy magyarul beszélt, jobbján pedig a tolmács ült és fordított. Aznap, amikor a bolondját járatták vele, Budapest főpolgármestere még azt állította: „Noha a hívás nagy részé­ben releváns, az Ukrajna elleni háborúval és menekültválsággal kapcsolatos beszélgetés folyt, a hívás végéhez közeledve több furcsa, gyanút kel­tően provokatív jellegű kérdés is elhangzott, ami miatt a hívást a tervezettnél jóval korábban be is fejeztem.”