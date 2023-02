Küzdj, és bízva bízzál!

Pedig a kormányfő nem kertelt, egyértelműen kimondta: ha 2022 volt a legnehezebb év, akkor 2023 lesz a legveszélyesebb. Jól látszik a háborúba ájult Európa urainak megnyilvánulásaiból, hogy valakiknek nagyon megéri a szomszédunkban dúló öldöklés elhúzódása, eszük ágában sincs befejezni. Ahogy Orbán Viktor fogalmazott, Magyarország magára maradt az azonnali tűzszünet és béke pártján a Vatikánnal. Márpedig minden Ukrajnába szállított pusztító eszköz növeli a harmadik világháború kitörésének kockázatát, növeli az özvegyek és az árvák számát, nem beszélve Brüsszel ostoba szankciós politikájáról, ami gazdasági értelemben anélkül is romba döntheti a kontinens országait, hogy a területükön egyetlen lövés is eldördülne. Ennek már láthatjuk a jeleit az egekbe szökő árak, az elszabadult szankciós infláció képében. Ezt is nevezte meg Orbán Viktor a háború mellett a második ellenségnek, amivel meg kell küzdenünk az idén. Mára világossá vált mindenki számára, hogy a szankciók kiterjesztése az energiaszektorra a gáz, az áram és az üzemanyag elképesztő mértékű drágulásán keresztül mindennek megnövelte az árát. Az infláció jelenlegi szintje viszont az emberek megélhetését sodorta veszélybe.

Ezért bátran vállalnunk kell békepártiságunkat, minden lehetséges fórumon el kell mondanunk újra és újra, hogy elég volt a kiontott vérből. Nem az a jó ember, aki Ukrajna oldalára áll, és le akarja győzni az agresszort, hanem az, aki azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat követel. Az a jó ember, aki sem Putyin, sem Biden csicskása nem akar lenni, de mindkettővel képes az érdekei mentén együttműködni. Magyar embernek első a magyar érdek. És ez nincs ellentétben a természetes emberi szolidaritással.

Minden háború elől menekülőt, minden szenvedőt segítünk továbbra is. De legyen vége már, legyen béke már!

Békés körülmények között könnyebb lenne a szankciós inflációt is egy számjegyűvé tenni az év végére, ahogy azt a miniszterelnök célul tűzte a kormánya elé. Nem engedhető meg ugyanis, hogy mindazon eredmények, amelyekért keményen megdolgozott a magyar társadalom, elpárologjanak az őrült tempójú áremelkedések miatt. Soha nem dolgoztak még annyian hazánkban, mint most. A minimálbér magasabb, mint 2010 előtt az átlagbér. Nem füstölheti el az értékét az infláció.

Orbán Viktor a beszéde végén említést tett egy alattomosabban támadó rémségről is, amelynek legyőzéséhez minden magyar ember segítségét kérte. A tizenöt éves szeretőjével kérkedő negyvenes szörnyeteg esete felrázta azokat is, akik eddig nem érezték valósnak a gender- és az LMBTQ-propaganda nyomulását az oktatási intézmények környékén. Ebben a kérdésben pártállástól függetlenül a kormány mellé kell állnia minden édesanyának és édesapának. Értessük meg egyszer és mindenkorra minden tébolyulttal szerte a világon: el a kezekkel a gyerekeinktől!

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök évértékelõ beszédét tartja a Várkert Bazárban 2023. február 18-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)