Okos megoldás

Az EP-képviselők megvesztegetése is hasonló tendenciát mutat. Napról napra szivárognak ki újabb és újabb részletek arról, hogy a korrup­ciós botrányba keveredett politikusokat milyen módon hálózták be külső szereplők – államok és nem kormányzati szervezetek –, s egyre inkább úgy tűnik, a vezető pártcsaládok pontosan tudták, mi zajlik az orruk előtt, mégse avatkoztak közbe. Tudták is meg nem is: az Európai Parlament logójával ellátott konferenciákat szerveztek például Katarban, a parlament sajtószolgálata azonban tagadja, hogy tudott volna ezekről az eseményekről. A résztvevők viszont azzal védekeznek: azért nem jelentették katari utazásaikat, mert az Európai Parlament tudtával utaztak.

Most pedig itt van Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének a korrupciógyanús ügye. Von der Leyen minden bizonnyal a Pfizer gyógyszervállalatot részesítette előnyben, amikor a közös uniós vakcinabeszerzésekről kellett dönteni a járvány kezdete idején, ezt a közte és a Pfizer vezérigazgatója közötti, kiszivárogtatott sms-ek bizonyíthatják, felvetve a gyanút, hogy nem volt rendes közbeszerzési eljárás. Az Európai Parlamentnek lehetősége lett volna, hogy nyilvános meghallgatáson faggassa ki a bizottsági elnököt. Ki is faggatják meg nem is: a néppártiak, a liberálisok és a szocialisták inkább a zárt ajtók mögötti meghallgatást választják, nehogy kínos részleteket tudjanak meg az ügyről és a – nem mellesleg néppárti – politikus üzelmeiről az európai polgárok.