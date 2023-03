A Donald Trump elleni vádemelés kétélű fegyver

A szakértő emlékeztetett, hogy a demokrata párti és a bizonytalan szavazók többsége szerint Donald Trumpra ugyanúgy vonatkoznak az amerikai törvények, mint minden amerikai állampolgárra, így le kell folytatni az eljárást ellene, szembesülnie kell tettének jogi következményeivel. – A Demokrata Pártnak emellett azért is kedvező a vádemelés, mert amíg tart a jogi procedúra, napirenden lehet tartani az ügyet. Megjegyzendő, hogy amennyiben a bíróságon mégsem sikerül bebizonyítani Trump bűnösségét, akkor az a demokratáknak lenne politikailag fájdalmas, épp a fenti következetesség igénye miatt – hangsúlyozta Csizmazia Gábor.

A jobboldali Republikánus Párt politikusai óvatosabban kezelik az ügyet, mert többen már a republikánusok szempontjából rosszul sikeredett 2022-es kongresszusi választásokat követően kiábrándultak Trumpból, és amúgy is saját elnöki ambícióikat dédelgetik. A jövő évi elnökválasztás előtt eddig Trump mellett csupán Nikki Haley volt ENSZ-nagykövet jelentette be indulását a republikánus előválasztáson, de sokan Ron DeSantis floridai kormányzó indulására is számítanak. Az előválasztási felmérésekben továbbra is Trump a legnépszerűbb jelölt.

– Abban viszont a teljes jobboldal egyetért, hogy a vádemelés egy átpolitizált ügy, az ügyészség indokolatlanul szigorú Trumppal. Nehezményezik azt is, hogy a 2016-os kampányfinanszírozási vétség ügyével évek óta nem foglalkozott érdemben az ügyészség, most mégis napirenden van – közölte Csizmazia Gábor. Hozzátette: az ügy Trump szavazóbázisára, a kemény magra nem lesz negatív hatással, ők még látványosabban ki fognak állni a volt elnök mellett. Az ő körükben Trump nem fog több szavazatot nyerni, de látványosabb lesz a támogatottsága – Aki eddig is kiállt százszázalékosan Trump mellett, azt a vádemelés sem fogja eltántorítani attól, hogy Trumpra szavazzon – véli a szakértő.



Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök újságíróknak nyilatkozik repülőgépe fedélzetén 2023. március 25-én (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)