Gyurcsány az ország ellen

Azért kíváncsiak volnánk, miként számol el az idáig a baloldalra szavazóknak? Hisz innentől teljesen világos, hogy miután mindent ellenez és támad, amit a jelenlegi kormány tesz, a mindenki számára pozitív fejleményeket is támadja. Vagyis a saját szavazói számára kedvező eredmények eltörléséért is harcba száll. Mától tehát tudhatják a baloldali szavazók is: a DK-s retrórákosista élcsapat aknamunkája általuk bevallottan ott van minden ki nem fizetett euróban, a boltban drágábban megvásárolt termékben, a rezsicsökkentés ellenére magasabb számlában, a kevesebb fizetésben, az inflációban is. A KISZ-führerből avanzsált neo­kommunista vezér úgy jár el, mint az a részeg hajóskapitány, aki a saját hajójába lövet.

Csak a vak nem látja, hogy az őszödi hazugságrekorder nem is a kormány ellen van. Neki ellenség az egész ország, s ellenség benne minden férfi és nő.

Álljunk meg egy szóra azért annál a hazugságnál, hogy Orbán Viktor „2006-ban ellenzéki vezetőként azért lobbizott Európában, hogy Magyarország ne kapjon pénzt”. Hát már olvasni sem tud a gyűlölettől a hazai baloldal felkenetlen királya? Ő maga írta le az általa citált idézetben, hogy a Fidesz elnöke pusztán azt kérte az uniótól: tegye világossá, hogy nem nyújt segédkezet semmilyen megfontolásból sem a hazug és csaló, a kommunizmus erkölcsi örökségét máig fel nem adó kormányzatoknak. Hol itt a hiba? A jelenlegi miniszterelnök egy szóval sem kérte, hogy az országot megrövidítsék akár egyetlen euróval. Csupán azt, hogy ne segítsék a saját népét véresre verető, ünneplő tömegbe lövető, hivatalára méltatlanná vált akkori kormányfőt. Gyurcsány és csapata viszont ma a nekünk jogosan járó pénzek elvonásáért rimánkodik Brüsszelnek. Micsoda különbség!

Úgy tűnik, a balvezér a dollárok gurításáért cserébe egyre több rágalmat igyekszik zúdítani – a magyar népre. Kérdés, meddig tűrik azok, akik mostanáig támogatták és rá szavaztak.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Kurucz Árpád)