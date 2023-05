Értjük mi persze, hisz meg is mondja a néha a nevét is pontatlanul leíró, sikertelen párbeszédes extárselnök, hogy ő azt akarja: a Lánchídon ne lehessen autóval közlekedni, csak a buszok, kerékpárok és gyalogosok mehessenek át rajta.

De akkor minek a sok rizsa, hupilila tohuvabohu arról, hogy ő ezen az úgynevezett lakógyűlésen a haladásra fog szavazni, a gyorsabb buszokra, a kevesebb dugóra, kisebb környezeti terhelésre, meg hogy így szolgálhatja a Lánchíd Budapest jövőjét? Egyáltalán: hogy kerül a Széchenyi Lánchíd az asztalra, amikor az az egész országé? Miért nem mondja meg egyenesen egyszer az életben, hogy át akarja hárítani a felelősséget szemforgató módon a budapestiekre: határozzanak ők helyette. Milyen falmelléki szöveg az, hogy „ez a híd nem a kormányé, de nem is a városvezetésé, hanem a budapestieké, ezért nekik kell dönteniük arról, hogy mi lesz a sorsa?” De hát éppen azért bízták meg a főváros vezetésével, hogy ő hozzon döntéseket. S nem azzal, hogy a nap 24 órájában be akarja őket vonni a gyűlölt konzervatív Orbán-kormány támadásába.

Hisz csak-csak kibújik az ácskapocs a zsákból, hogy pusztán erről van szó. Azt írja a nagyeszű Karigeri:

A Lánchíd hamarosan elkészül, de még egyetlen forintot sem kaptunk a megígért hatmilliárdból. Hiába szentesítette aláírásával a kormány főminisztere a megállapodást, a támogatásból mégis zsarolás lett.

Hogy részben Karácsony tényleges főnökét, urát és parancsolóját idézzük: Egy lósz…rt, Geri! Nem más, hanem te voltál az, aki saját kezűleg aláírtad azt a megállapodást a kormánnyal, hogy a hatmilliárd forintos kormányzati támogatást a Lánchíd felújítására azzal a feltétellel kapja meg a főváros, hogy az autó­forgalom teljes vagy részleges korlátozása nem haladhatja meg a 18 hónapot.

Hát akkor minek írtad alá? Vagy szokás szerint még az olvasás is nehezedre esett, és meg sem nézted, mit szignálsz? Most pedig a szegény átvert budapestiekre akarod rákenni, ha elesik a nemzet fővárosa hatmilliárd forinttól, mondván majd: ők a hibásak, a helyiek nem akarták, hogy a gyalogosokon, buszokon és sorosista tüntetőkön kívül bárki más használhassa a földkerekség egyik legszebb hídját. Hadd röhögjön rajtunk, az állandó mesterséges dugókon az egész világ. Miért nem arról tartasz konzultációt, hogy a fővárosiak eldönthessék, vajon mit csináltál a szájadból, amikor most azt a látszatot kelted, mintha a kabinet akarná a fővárost megrövidíteni hatmilliárd forinttal?