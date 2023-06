Pederasztapártiak

Sohasem hittük volna, hogy Szabó Tímea párbeszédes őrjöngésspecialista országgyűlési képviselő szavait bármilyen kérdésben találónak fogjuk érezni. Most ez is megtörtént. A krónikus kimutathatósági problémákkal küzdő balos párt extárselnöke szokta ugyanis a „beteges” jelzőt rikoltozni, és ezt most helyénvalónak tartjuk azokkal a gyomorműködést erősen próbára tevő ügyekben, amelyek a baloldali hold- vagy inkább hátsó udvar tájékán mennek végbe. Úgy is kérdezhetnénk:

hol van most Szabó Tímea, hogy immár jogosan a „beteges” minősítést hangoztassa olyan bűzhödt témákban, mint a frakciótársa, Jámbor András nevével fémjelzett Szikra mozgalom egyes aktivistáihoz kötődő pedofil-, más szóval pederasztaügyek?