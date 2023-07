Három spanyol lecke

A Néppárt azt ígérte: ha kormányra jut, eltörli a transztörvényt. A második lecke: ha nem is zsírkrétával, csak ceruzával írják fel a falra, a spanyol választási eredmény megerősíti az európaiak elégedetlenségét az uniót jelenleg irányítókkal szemben. Az Ibériai-félszigettől a kis-ázsiai partok görög szigeteiig egész Dél-Európában a konzervatívok a legnépszerűbbek: vagy az elmúlt egy év választási eredményei, vagy – mint Máltán és Portugáliában – friss felmérések igazolják ezt. Az elégedetlenségnek, amely északabbra, a németeknél és a franciáknál is érződik, be kell érnie a jövő évi uniós voksolásra.