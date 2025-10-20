Csinálják a fesztivált

Anna Nyetrebkóval a címszerepben láttuk a minap a Toscát a londoni Királyi Opera szezonnyitó előadásában, mégpedig a Café Liszt exkluzív vetítésén. A hó legvégén a Magyar Zene Házában is láthatják, de a jegyeket már elkapkodták. Nem csoda, óriási volt a hírverés. Elvben nagyszerű, ha már előre annyit foglalkozik a világsajtó egy bemutatóval, mint most Giacomo Puccini operájával, amelyet Oliver Mears vitt színpadra. Művészeti szempontból is kuriózumról van szó.

De a tudósítások inkább azzal foglalkoztak, hogy Nyetrebkót beengedték egyáltalán a Covent Gardenbe. A Tosca bemutatója ellen az utcán is tiltakoztak, politikusok üzengettek, az ukrán elnök felesége, Olena Zelenszka is nemtetszését fejezte ki. Az orosz Nyetrebko ugyanis hiába ítélte el országa ukrajnai invázióját, a jelek szerint nem tudja lemosni magáról a „Putyin dívája” eposzi jelzőt. Aki ismeri a Tosca librettóját, tudja, hogy nincs híján sem a háborúnak, sem a brutalitásnak. Csúcspontja Tosca és Cavaradossi kettőse, amelynek helyszíne ezúttal egy véráztatta kivégzőterem, ahol Freddie De Tommaso vértől csatakos ingének Nyetrebko makulátlan nyári ruhácskája az ellenpontja.

Aki itt az orosz elnök hangját hallja ki a világ egyik legkiemelkedőbb szopránjából, annak sürgősen közéleti tisztítókúrát kellene vennie. A Tosca 2026-os izraeli bemutatóját pedig maga a Királyi Operaház mondta le, miután csaknem kétszáz munkatársuk tiltakozott a gázai háború ellen.

Egyik érvük az volt: a tel-avivi opera ingyenjegyeket ad az izraeli katonáknak. Most tehát – kollektív büntetésként – senki nem láthatja Izraelben élőben a Toscát, akár támogatta a gázai háborút, akár nem. A visszavonulónak botrányos előjele is volt. A trubadúr egy nyári előadása végén, a tapsrendnél az egyik londoni fellépő tüntetően a palesztin zászlót emelte a magasba.

A világ két nagy háborújának árnyéka túlontúl rávetül a művészetre. (Ahogy a sportra is, gondoljunk az oroszok kitiltására.) Érthető, hogy a temérdek szenvedés sokakból sokféle indulatot vált ki. Elszabadulnak az indulatok, a közvéleményt is megosztják az események világszerte. Akiknek pedig jogukban áll szankciókat hozni, hoznak is ilyeneket – büntetésből vagy félelemből. Bizonyos következmények elkerülhetetlenek akkor is, ha a szólásszabadság és a gyülekezési jog a demokráciákban alapérték. Budapestről a nyáron azért tiltották ki az indoklás szerint a Hamász-párti ír Kneecap zenekart, amely a Sziget Fesztiválon lépett volna fel, mert az „együttes antiszemita nézetei miatt sérti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit”.