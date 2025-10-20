idezojelek
Vélemény

Csinálják a fesztivált

A FÖLD ÁRNYÉKOS OLDALA – Hozzánk is nyugtalanítóan szivárog be a botránykeltés kulturális, oktatási eseményeken.

Szőcs László avatarja
Szőcs László
Cikk kép: undefined
ELTErendzavarásbotrányelőadás 2025. 10. 20. 4:40

Anna Nyetrebkóval a címszerepben láttuk a minap a Toscát a londoni Királyi Opera szezonnyitó előadásában, mégpedig a Café Liszt exkluzív vetítésén. A hó legvégén a Magyar Zene Házában is láthatják, de a jegyeket már elkapkodták. Nem csoda, óriási volt a hírverés. Elvben nagyszerű, ha már előre annyit foglalkozik a világsajtó egy bemutatóval, mint most Giacomo Puccini operájával, amelyet Oliver Mears vitt színpadra. Művészeti szempontból is kuriózumról van szó.

De a tudósítások inkább azzal foglalkoztak, hogy Nyetrebkót beengedték egyáltalán a Covent Gardenbe. A Tosca bemutatója ellen az utcán is tiltakoztak, politikusok üzengettek, az ukrán elnök felesége, Olena Zelenszka is nemtetszését fejezte ki. Az orosz Nyetrebko ugyanis hiába ítélte el országa ukrajnai invázióját, a jelek szerint nem tudja lemosni magáról a „Putyin dívája” eposzi jelzőt. Aki ismeri a Tosca librettóját, tudja, hogy nincs híján sem a háborúnak, sem a brutalitásnak. Csúcspontja Tosca és Cavaradossi kettőse, amelynek helyszíne ezúttal egy véráztatta kivégzőterem, ahol Freddie De Tommaso vértől csatakos ingének Nyetrebko makulátlan nyári ruhácskája az ellenpontja.

Aki itt az orosz elnök hangját hallja ki a világ egyik legkiemelkedőbb szopránjából, annak sürgősen közéleti tisztítókúrát kellene vennie. A Tosca 2026-os izraeli bemutatóját pedig maga a Királyi Operaház mondta le, miután csaknem kétszáz munkatársuk tiltakozott a gázai háború ellen. 

Egyik érvük az volt: a tel-avivi opera ingyenjegyeket ad az izraeli katonáknak. Most tehát – kollektív büntetésként – senki nem láthatja Izraelben élőben a Toscát, akár támogatta a gázai háborút, akár nem. A visszavonulónak botrányos előjele is volt. A trubadúr egy nyári előadása végén, a tapsrendnél az egyik londoni fellépő tüntetően a palesztin zászlót emelte a magasba.

A világ két nagy háborújának árnyéka túlontúl rávetül a művészetre. (Ahogy a sportra is, gondoljunk az oroszok kitiltására.) Érthető, hogy a temérdek szenvedés sokakból sokféle indulatot vált ki. Elszabadulnak az indulatok, a közvéleményt is megosztják az események világszerte. Akiknek pedig jogukban áll szankciókat hozni, hoznak is ilyeneket – büntetésből vagy félelemből. Bizonyos következmények elkerülhetetlenek akkor is, ha a szólásszabadság és a gyülekezési jog a demokráciákban alapérték. Budapestről a nyáron azért tiltották ki az indoklás szerint a Hamász-párti ír Kneecap zenekart, amely a Sziget Fesztiválon lépett volna fel, mert az „együttes antiszemita nézetei miatt sérti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit”.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brüsszelben – ahol az izraeli futballcsapat vendégjátékának is képtelenek voltak otthon adni – most biztonsági okokra hivatkozva fújták le a Disturbed fellépését, mivel David Draiman, a zenekar frontembere izraeli katonákkal pózolva trágár feliratot pingált a Hamásznak szánt egyik tüzérségi lövedékre.

Számos más példát lehetne hozni. De figyeljünk inkább a nyugtalanító magyarországi jelekre! Értjük, hogy a gyűlöletre uszítókat kitiltják vagy lemondják a meghívásokat. Az igazán nyugtalanító az, amikor az e hasábokon sokat és sokszor kárhoztatott „eltörléskultúra” olyan szinten szivárog be a mindennapokba, hogy arra rá nem szolgált vendégeket hoz méltatlan helyzetbe, mások művelődését, tájékozódását pedig mondvacsinált okokra hivatkozva zavarja vagy akadályozza meg. (Az angolban cancel culture-ként ismert, konkrétan és képletelesen is szobrokat döntögető nyugati hóbortnak talán soha nem lesz jó magyar fordítása, mert nálunk a kultúra szó önmagában pozitív jelentéstartalmú. A hate culture is – szó szerint: gyűlöletkultúra – a mi nyelvünkön oximoron.)

A napokban botrányos eset történt az ELTE-n, az ország vezető egyetemén. Egy meghívott izraeli vendégelőadóba palesztinpárti aktivisták szó szerint belefojtották a szót, azt hangoztatva: nem tűrik el itt a propagandát. Milyen propagandát? Hiszen beszélni sem engedték!

 Előfordul, hogy egy előadást követően elfajul a vita, de itt nem erről volt szó. Az egyetem sem állt a helyzet magaslatán, nem tudta megakadályozni, hogy le kelljen végül fújni a rendezvényt – a hírek szerint azt online folytatják. Az aktivisták, akiknek legalább egy része külföldi lehetett, mert az ott készült videófelvétel tanúsága szerint angolul beszéltek a héber tanszék jelen lévő magyar szervezőjével, elérték céljukat. Az ügyben már több miniszter is megszólalt, az ELTE-n pedig vizsgálat indult.

Valamit nyilvánvalóan tenni kell, hogy egy erőszakos kisebbség ne hiúsíthasson meg egy kurzust. Fel kell készülni sajnos nálunk is az olyan helyzetekre, amelyek Amerikából jól ismertek. Hogyan is mondta lapunknak pár éve Peter Boghossian filozófiatanár, akit a woke ideológia képviselői üldöztek el egy ottani liberális egyetemről? Elhallgattatnak, nácinak, rasszistának neveznek – urald az egyetemeket, és mindent uralsz! Ha az aktivisták az egyetemi épület előtt, közterületen fejezték volna ki a nemtetszésüket, akkor erre a jogszabályi kereteken belül lehetőségük lett volna. A demokrácia azt is magában foglalja, hogy bizonyos határokon belül el kell viselnem a másik véleményét akkor is, ha az számomra kellemetlen, és akkor is, ha annak számomra kellemetlen formában ad hangot.

Természetesen ugyanilyen felháborító lett volna a mostani budapesti eset, és ugyanúgy következményeket érdemelne, ha mondjuk az arab tanszéken történt volna egy palesztin előadóval. Ha bármilyen vendégelőadó a felszólalását politikai propagandára használja fel, esetleg erőszakra buzdít, az egyetem jelen lévő képviselőjének a dolga, hogy rendre utasítsa. De jobb esetben az ilyen embereket előre kiszűrik, és meg sem hívják sokunk alma materére kurzust tartani – már elnézést, hogy a végén egy kicsit forintosítunk is, de az adófizetők pénzén.

Az ókorból ismert vendégbarátságra az sem volt szép példa, ami tavaly és két hete is történt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, noha több szempontból is más esetről van szó. De közös benne az ELTE-s botránnyal, hogy ebben az esetben is rá akarnak telepedni valakik a kultúrára, a tudásra, az ismeretekre, maguknak tartva fent a jogot, kik azok, akik képviselhetik azt, kik pedig nem. Az előzmény Hetényi Zsuzsa irodalomtörténész, oroszos műfordító vitája volt a fesztivál vezetőségével orosz írók meghívásáról. Szerinte nem orosz állami intézmények küldötteit kellene Budapestre hozni (a szervezők nem értenek egyet az intézmények megítélésében), hanem inkább ellenzékieket. Legyen így is! – tesszük hozzá, de ne mások kirekesztése árán.

Hetényi most a rendezvény helyszínének otthont adó Bálna honvédelmi központnál lévő harckocsi előtt tartott néhány fős demonstrációt a Putyin-rendszerrel és annak itt megjelent „képviselőivel” szemben. Egyik kipécézettje Alekszej Gravickij sci-fi író, akinek könyvei magyarul is megjelentek.

 Nem mindannyiunkhoz áll közel ez a műfaj, de jól ismert tény, hogy az orosz tudományos-fantasztikus irodalomnak óriási hagyománya van (Andrej Tarkovszkij több mint ötvenéves Solarisát pedig ma is vetíti az egyik művészmozink.) Gravickij támogatta az ukrajnai orosz inváziót, de ez nem ok arra, hogy – mint tavaly történt – túlbuzgó értelmiségiek provokálják, miközben politikáról egyáltalán nem ejt szót, hanem a magyar olvasói­val jött találkozni.

Ismét ne essék félreértés: ugyanezt állítanánk, ha a magyarul szintén olvasható ukrán Szerhij Zsadanról lenne szó, aki pedig országa háborús erőfeszítéseit támogatja. Emlékezhetünk, hogy 1957-ben olyanok álltak ki Kádár János és ’56 leverése mellett, mint Csoóri Sándor, Németh László, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Füst Milán, Weöres Sándor, Tamási Áron vagy Örkény István. Ma másképp látjuk a történelmet, de ők – íróként – mindannyian ma is iskolai tananyag. A Kádárék által börtönbe zárt Háy Gyula vagy Tardos Tibor meg nem. Maradjunk inkább az irodalomnál, a kultúra pedig mindannyiunké.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekELTE

Csinálják a fesztivált

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Köpönyeggel a migránsválság ellen

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekmigráció

Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Fidesz-előny a kampánystartnál

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekAustin

Austin után még nagyobb lett a harc a világbajnoki címért a Forma–1-ben

Max Verstappen rajt-cél győzelmet aratott vasárnap az Egyesült Államok Nagydíján a texasi Austinban,

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu