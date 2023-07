Meghasonulás

A magyar labdarúgás közismert válságtüneteit részben az is szülte, hogy a sikerekhez szokott csapatoknak és szurkolóknak meg kellett tanulniuk, hogyan is kell megélni a kudarcokat. Emlékezhetünk, Nyilasi Tibor elkeseredésében egyszer azt találta mondani, le kell zárni a határokat, máskülönben esélyünk sincs élvezni a magyar futballt.

Az elmúlt években labdarúgásunk váratlanul magára talált, azaz nem teljesen váratlanul, de ez most nem a reklám helye. A válogatott mellett a Ferencváros a közelmúlt sikereinek letéteményese. A Fradi nem csupán a magyar bajnokságot nyerte meg zsinórban ötször, évről évre fejlődött, kezdte visszanyerni egykori erejét. Ezt sem könnyű megélni. A Fradi már-már sértve érezte magát, amikor a tavasszal egy-egy hazai vetélytárs meglepte, a nemzetközi porondon a Bajnokok Ligája pedig már nem vágyként, hanem elérendő célként jelent meg, aminek útjába nem állhat egy „bálnavadász” feröeri félprofi gyülevész had. Az FTC már nem csupán az ellenfelek, hanem saját maga szemében is naggyá vált. Ez a téves önkép szülte azt a Facebook-bejegyzést, amit a jóérzésű fradisták is feszengve olvastak. „A svéd bajnok vár ránk a BL-ben, mert az biztos, hogy mi továbbjutunk…” – kürtölték világgá a zöld-fehérek kedd este, egy nappal a KÍ Klaksvík elleni visszavágó előtt, miután lehetséges második fordulós ellenfélként a svéd BK Häcken továbbjutott.