Átszervezés

Nagy napra ébredt a világ a múlt szombaton: Soros György nemzettelen vezető betöltötte a 93. életévét. De ennél is jelentősebb volt június 11-e, amikor a globális pénzcsináló a globális pénzcsinálók lapjában, a The Wall Street Journalben bejelentette: átadja „birodalmának” irányítását egyik fiának. A 37 éves Alexet egyébként már decemberben a Nyílt Társadalom Alapítványokat (OSF) felügyelő kuratórium elnökévé választották. Az idősebb Soros élemedett korával is összefüggő nemzedékváltás nagyobb szervezeti átalakításokkal is együtt jár, amelyek Európát is érintik. A magyarországi liberális körökben és sajtóban szabályos pánik tört ki egy minapi körlevél nyomán, amelyet egyesek úgy értelmeztek, Sorosék hátat fordítanak Euró­pának. Valójában úgy tűnik, lesznek ugyan itteni kárvallottai az átszervezésnek és egyeseknek kevesebb zöldhasúval kell beérniük, de korántsem arról van szó, hogy a birodalom kivonulna Európából. Inkább arról, hogy a világot átfogó szervezetként másutt már több kihívást lát. Alex Soros például nem rejtette véka alá, hogy nagyobb figyelmet fordít liberális ügyek, így az abortuszhoz való jog támogatására az Egyesült Államokban.