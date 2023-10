Szerény törvényjavaslat

Idézzük tehát most is föl azt az evidenciát, hogy aki a hazája helyett, sőt ellene idegen érdekeket szolgál idegen zsoldban, az hazaáruló. Aki egy egész kontinens összes nemzetállamát elárulja és kiszolgáltatja ennek az idegen érdeknek, az akkora gazember, amire még pontos elnevezésünk sincs. Aki nem hallja meg az embertelen fenyegetést abban a mondatban, hogy

a mi törvényeink lesznek érvényben az egész bolygón, nem lesznek többé zsidók vagy keresztény árulók

, az maga is embertelen, mint a terroristák. No, azt kellene minden európai ország törvénykezésében kötelező érvényű jogszabályba foglalni, hogy ezeknek az Európát és hazájukat eláruló embertelen gazembereknek mi a büntetésük. Ha illő módon megfékezzük magunkban a dühből fakadó erőszakos gondolatokat, akkor is húsz évnél több letöltendő fordul meg a fejünkben. Lehetőleg ott, ahová a terrorista gyilkosokat is bezárták.

