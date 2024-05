Bot a küllők között

Egyre valószínűbb, hogy hamarosan újra bevezetik a sorkötelezettséget Németországban. A baloldali kormánykoalíció után ugyanis a magát jobboldalinak mondó – de lényegi kérdésekben rendre a baloldallal egy követ fújó – ellenzéki CDU is ezen mereng. Ám a férfiak csatasorba állítása csak a kezdet, a német nőket is mihamarabb gépágyúk mögé ültetnék, tudniillik a Jóisten is hadakozásra teremtette őket. – A csak fiatal férfiaknak kötelező katonai szolgálat nem felel meg a kornak, annak a nőkre is vonatkoznia kell – szögezte le Schleswig-Holstein tartomány CDU-s miniszterelnöke, Daniel Günther. Eva Högl, a Bundestag szocdem védelmi biztosa pedig rámutatott: „Nem szabad többé különbséget tenni a nemek alapján.” (Na ja! Mi különbség is van nő meg férfi között, ugye? Az Eva Högl-féléknél csak a személyi szám eltérő, vagy már az sem.) Summa summarum: fegyverbe, Németország!

Megkezdték hát – vagy inkább folytatják – a lakosság megdolgozását. Ennek részeként igen megbízható közvélemény-kutatásokat tettek közzé, amelyek szerint a németek többsége mindenképpen sorkatonaságot akar, de azonnal. A következő felmérés, gondolom, majd azt szondázza, szeretnék-e újra Moszkva felé venni az irányt. S miért ne szeretnék? A legutóbb is milyen jól sikerült a túra… Aztán majd megint jön a körkörös védelem, a rugalmas elszakadás és az állatkert felől érkező fölmentő sereg.

Bámulatos, ahogy a mindenkori német állam az összes tömeggyilkos ideológiát tökélyre fejleszti, és a teljes pusztulásig viszi. Nácizmust, kommunizmust, amerikai woke-izmust. Amivel nem is lenne különösebb gond, ha minket, közép-európaiakat közben békén hagynának. Ha esedékes háborújukhoz nem tolnának minket maguk előtt pufferként, ahogy szoktak. Ha munkaerő-kölcsönzés címén nem deportálnák és irtanák ki félmillió honfitársunkat. Azt se bánnánk, ha most kivételesen nem csavarnák szőnyegbe vezetőnk családtagjait. Illetve ha zsidótörvények helyett ezúttal nem köteleznének minket óvodai genderátnevelésre, iszlamizációra, kötelező sorkatonai szolgálatra és Putyinnak való hadüzenetküldésre (természetesen jogállamisági köntösbe csomagolva).

Márpedig nagyon úgy tűnik, erre készülnek. Semmit sem tanultak, semmit sem felejtettek. A hálózat egyik legszolgálatkészebb marionettbábuja, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a minap kiadta a jelszót: a június 9-e után fölálló új Európai Parlament első feladatai között kell lennie, hogy megszavazza az uniós kötelező sorkatonai szolgálatot. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest (meg uniós dohányt) estére. Vagy, a klasszikust idézve: „Aki nem áll be a sorba, annak el kell vágni a torkát!”

A parancsot teljesíteni kell, ha egész Európa belegebed is. A nyugat-európai fősodor – s különösen a nyolcvan éve megszállt Németország – gyeplőjét rángató amerikai baloldal napiparancsa pedig most úgy szól: háború kell! Az ukrajnai proxyháború már kevés, kiterjedtebb, szélesvásznúbb öldöklés kell – nekik. Legjobban egy világégésnek örülnének, meg a vele járó „great reset”-nek, nagy visszaállításnak. Hát dolgoznak rajta keményen. Például a gyengélkedő petrodollárnak milyen jól jönne a világháború, meg aztán a disznófejű warpigek is megüzenték korábban: túl sokan vagyunk, bőven elég a Földre félmilliárd ember.

A mi dolgunk, mint mindig, hogy botot dugjunk a küllőik közé, tüske legyünk a körmük alatt. Hiába rágalmaznak, zsarolnak és fenyegetnek minket, békepártiakat, hiába fojtják el algoritmusokkal a szavunkat, az igazság utat tör magának. Illegális migráció: stop. Genderőrület: stop. Fegyverszállítás: stop. Háború: stop. Európai baloldal: stop.

Borítókép: Illusztráció (AFP)