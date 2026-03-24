A nem titkos ügynök

Egy hangfelvétel tanúbizonysága szerint Panyi Szabolcs, az önmagát megtévesztő módon újságírónak tituláló személy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy általa titokban tartott ­uniós tagország titkosszolgálatának, hogy azok le tudják hallgatni a magyar politikus beszélgetéseit. Panyi kertelés nélkül beismerte, hogy a felvételen ő hallható. Ebből több súlyos következtetés is levonható.

Az első mindjárt az, hogy Panyi Szabolcs egy gazember. Nem is akármilyen, hiszen azt, aki idegen zsoldban idegen érdekeket szolgálva szándékosan árt annak az országnak, amelynek polgára, definíció szerint hazaárulónak hívjuk.

Márpedig nehéz lenne nem ártó cselekedetnek hívni azt, amikor egy Amerikában kiképzett ügynök kiszolgáltatja egy másik ország hírszerzése számára hazája kormányának egyik legfontosabb tagját, majd a lehallgatott politikustól illegálisan szerzett információkat a kormány megbuktatására próbálja felhasználni. Panyi éppen erre készült.

Leleplező, vagy inkább lejárató összeállítást készült írni Szijjártó Péterről, amivel azt a koholmányt akarta alátámasztani, amit régóta terjesztenek az unió háborús uszításban jeleskedő tagállamaiban, miszerint a magyar diplomácia vezetője összejátszik az oroszokkal, érzékeny információkat ad át Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek.

A minden érintett által többször cáfolt hazugságot a Politico című brüsszeli propagandaoldal böfögte fel ismét a minap, Panyi pedig arról beszélt a hangfelvételen, hogy birtokában vannak „Péter beszélgetései”.

Feltehetően nem talált köztük megfelelően keretezhető, kitekerhető, eltorzítható kijelentést, ezért nincs még kész a nagy mű. Ez persze nem akadályozza meg az Orbán-fóbiás hazai ellenzéket, hogy Putyin pincsijének hazudják a miniszterelnököt, oroszpártinak bélyegezzék mindazokat, akik nem ukránpártiak, hanem támogatják a nemzeti, patrióta politikát.

Ám a történet súlyosabb része csak ezután következik. Panyi barátjának nevezi Orbán Anitát, akit újabban a Tisza külügyi szakértőjeként ismerhetett meg a magyar nyilvánosság. A sajtó egyenesen a külügyminiszteri poszt várományosaként kezeli őt egy esetleges Tisza-győzelem esetén.

Orbán Anita és Panyi barátsága évekre visszamenőleg dokumentálható, bár ezt az újságírónak látszó titkos ügynök nem szívesen veri nagydobra, a régebben a Fidesz körül sertepertélő hölgy pedig legszívesebben le is tagadná.

Azt viszont elárulta Panyi informátorának, hogy „olyan helyzetbe került”, amiben könnyen hozzáférhet majd bármilyen dokumentumhoz a külügyminisztériumban, sőt ő mondhatja majd meg, ki maradhat, és kinek kell pucolnia onnan egy kormányváltás esetén. Ez pedig már a maffiatörténetekkel átszőtt legócskább kémfilmek színvonala. Azt jelenti ugyanis, hogy szándékaik szerint a Panyit kilóra megvásárló külföldi erőközpontok előre betekintést kértek a Tisza-kormány külügyminisztériumának munkájába, és bele kívánnak szólni ügynökükön, Panyin keresztül, kik dolgozhatnak a magyar diplomáciában.

Ez a magyar szuverenitás felszámolása, a függetlenség eltiprása, a szabad Magyarország elpusztítása.

S bár Orbán Anita ezt bőszen tagadja, nagyon úgy tűnik, hogy a Tisza erre készül. Mindenesetre egyre nyilvánvalóbb, hogy külföldi titkosszolgálatok, köztük több szövetségesünknek gondolt ország szolgálatai minden eszközt bevetnek, hogy megbuktassák a nemzeti kormányt hazánkban, és hatalomra segítsék az ő érdekeiket különösebb megfontolások nélkül kiszolgáló ukránbarát bábkormányt. Tevékenységüket az ellenzék sorai­ba beépülve végzik. Egy most lebukott közülük. De ettől abbahagyni nem fogják. Van még húsz nap. Ó, tarts ki addig, lélek, védekezz!

