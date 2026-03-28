Visszaguruló dollárok

idezojelek
A Helyzet

Nálunk két hét van hátra a választásokig, és nap nem telik el úgy, hogy ne hallanánk egy újabb ukrán manőverről.

Szőcs László avatarja
Szőcs László
Cikk kép: undefined
ukrántrumpzelenszkijjoe bidendonald trump 2026. 03. 28. 6:02
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sok évvel ezelőtt jót nevettek volna A nép szolgája című ukrán vígjátéksorozat nézői, ha az egyik epizódban feltűnik egy Kutyás becenevű, mert korábban ebekkel foglalkozó, ám túlsúlya miatt operatív munkára már alkalmatlan volt titkosszolgálati tábornok, amint éppen euró­kötegekkel és aranytömbökkel megrakott szállítmányt kísér át Magyarországon. Ma nem nevet senki, nálunk sem, ahol az ukránok durván beavatkoznak a választási kampányba, miközben újabb részletek derülnek ki a felettébb gyanús aranykonvojukról. Legutóbb például az ukrán elnök egy volt párttársa állította, hogy a nálunk lekapcsolt szállítmány egy olyan cégtől származik, amely vélhetően a visszaosztásban játszott szerepet a korrupcióban érintett Volodimir Zelenszkij javára is.

Már a tengerentúlon sem nagy a jókedv – különösen a republikánus adófizetők lehetnek dühösek. 

Meg nem cáfolt amerikai sajtóértesülés szerint, amelyet Donald Trump elnök is megosztott a közösségi oldalán, az áll egy washingtoni hírszerzési jelentésben: Joe Biden elnöksége idején, 2022-ben ukrán és amerikai kormányilletékesek tervet dolgoztak ki arra, hogy a washingtoni ukrán segélyből több száz millió dollárt küldjenek vissza Biden – végül is idő előtt, kurtán-furcsán véget ért – 2024-es újraválasztási kampányára. (Mint emlékezetes, a háttérhatalmi „szürke eminenciásoknak” sokáig kényelmesen demens Biden egy idő után annyira kínossá vált, hogy visszalépésre késztették. Egyik utolsó alakításával például Putyinnak nevezte Zelenszkijt.)

Jól értjük tehát: Zelenszkij és csapata visszaetethette az etető kezet, joggal tartva attól, hogy Trump hatalomra jutása véget vet annak a közpénzszivattyúnak, aminek Kijevben akkor és azóta is nézték nemcsak az Egyesült Államokat, de az egész Nyugatot. Közvetítőnek a USAID kijevi irodáját szemelték ki, vagyis annak a nemzetközi fejlesztési ügynökségbe csomagolt demokrata párti-háttérhatalmi pénzelosz­tóét, amely akkortájt a magyarországi ellenzék megsegítésén is sokat fáradozott, majd nagyot pislogott, amikor 2025-ös hatalomra jutásakor Trump az egyik első lépésével jól beszántotta.

A „visszaosztást” biztos hívják valahogy ukránul is, a tengerentúlon mindenesetre kickback a neve. Az amerikai hírszerzési értesülés – amelyet az említett sajtóhír szerint Washingtonban nem tartanak orosz dezinformációnak, viszont vizsgálják a lehetséges büntetőjogi következményeket – egybevág a Zelenszkij-rendszernek nálunk is megfigyelt törekvésével, hogy miközben folyamatosan pénzért, paripáért és fegyverért házal, nem sajnálja a kötegeket külföldi választási befolyásolásra. Mégpedig főleg azért, hogy tarthassa a háborút, mert a háború tartja az elnököt és a környezetét hatalomban, luxusban. – Az elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra. Azt is tudjuk, hogy a pénzek nagy részét átutalták Amerikába – közölte Orbán Viktor kormányfő.

A választások tisztasága szempontjából az lenne a megnyugtató, ha a Tisza Párt minél távolabb tartaná magát ezektől az ügyektől ahelyett, hogy rendre feltűnne bennük. Például ha eleve abszurd volt, hogy a 12 ezer magyar védőügyvédből miért pont a tiszás Laczó Adrienn neve bukkan fel az aranykonvoj ügyében, akkor még abszurdabb, hogy az ukrán kémbotrányban is egész véletlenül ő képviseli a hivatali visszaéléssel vádolt volt rendőrtisztet. Avagy nem is annyira abszurd ez – ám akkor a nyomozóknak bőven van itt még feladatuk.

Borítókép: Zelenszkij elnök (Forrás: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojeleknagy britannia

Ellenállni az iszlamista hódításnak

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Márki-Zay Péter kiiratkozott a nemzetből

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekválasztás

Az árulás rossz, ne légy hazaáruló!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballtorna

Vinícius, a „majom” egyszerre áldozat és provokátor

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekmagyarország

Brüsszel–Kijev–Tisza-paktum az olajblokádról

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amíg nemzeti kormány van, garantálni tudjuk Magyarország békéjét és biztonságát.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
