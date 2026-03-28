Visszaguruló dollárok

Sok évvel ezelőtt jót nevettek volna A nép szolgája című ukrán vígjátéksorozat nézői, ha az egyik epizódban feltűnik egy Kutyás becenevű, mert korábban ebekkel foglalkozó, ám túlsúlya miatt operatív munkára már alkalmatlan volt titkosszolgálati tábornok, amint éppen euró­kötegekkel és aranytömbökkel megrakott szállítmányt kísér át Magyarországon. Ma nem nevet senki, nálunk sem, ahol az ukránok durván beavatkoznak a választási kampányba, miközben újabb részletek derülnek ki a felettébb gyanús aranykonvojukról. Legutóbb például az ukrán elnök egy volt párttársa állította, hogy a nálunk lekapcsolt szállítmány egy olyan cégtől származik, amely vélhetően a visszaosztásban játszott szerepet a korrupcióban érintett Volodimir Zelenszkij javára is.

Már a tengerentúlon sem nagy a jókedv – különösen a republikánus adófizetők lehetnek dühösek.

Meg nem cáfolt amerikai sajtóértesülés szerint, amelyet Donald Trump elnök is megosztott a közösségi oldalán, az áll egy washingtoni hírszerzési jelentésben: Joe Biden elnöksége idején, 2022-ben ukrán és amerikai kormányilletékesek tervet dolgoztak ki arra, hogy a washingtoni ukrán segélyből több száz millió dollárt küldjenek vissza Biden – végül is idő előtt, kurtán-furcsán véget ért – 2024-es újraválasztási kampányára. (Mint emlékezetes, a háttérhatalmi „szürke eminenciásoknak” sokáig kényelmesen demens Biden egy idő után annyira kínossá vált, hogy visszalépésre késztették. Egyik utolsó alakításával például Putyinnak nevezte Zelenszkijt.)

Jól értjük tehát: Zelenszkij és csapata visszaetethette az etető kezet, joggal tartva attól, hogy Trump hatalomra jutása véget vet annak a közpénzszivattyúnak, aminek Kijevben akkor és azóta is nézték nemcsak az Egyesült Államokat, de az egész Nyugatot. Közvetítőnek a USAID kijevi irodáját szemelték ki, vagyis annak a nemzetközi fejlesztési ügynökségbe csomagolt demokrata párti-háttérhatalmi pénzelosz­tóét, amely akkortájt a magyarországi ellenzék megsegítésén is sokat fáradozott, majd nagyot pislogott, amikor 2025-ös hatalomra jutásakor Trump az egyik első lépésével jól beszántotta.