Magyarország fölgyújtása

Szólni kell Görög Mártáról is, aki az alaptörvény-módosításhoz másik aláíróként a nevét adta. Az igazságügyi miniszter ezzel a betűhalmazzal kiiratkozott a jogászszakmából. Kukába dobta egész eddigi pályafutását. Hogy önként, dalolva tette ezt, vagy egy szadista bántalmazó terrorjának engedve, mellékes. Nem hivatkozhat erre, nem lesz semmilyen enyhítő körülmény, amikor a most kilendített inga óriási erővel visszacsapódik majd az elkövetőkre. Nem áll fenn olyan rendkívüli helyzet, amely alapot teremtene a magyar jogállam szétveréséhez. Akik pedig ehhez a szavazatukat adják a parlamentben, felelősek lesznek mindazért, ami következik. Most még kiszállhatnak, talán ez az utolsó pillanat.

Tehát az első fáklyákat elhajította a magyar Néró. A következmények sajnos sejthetők: lángba borul a hazánk.