544 lóerős kisautó a valaha volt legerősebb Renault

Megvédi a mundér és a villanyautók becsületét a Reault azzal, hogy bebizonyítja: igenis lehet sportos villanyautót építeni. Ehhez nem kell más, mint egy drift/rali/pályaversenyautót fel kell rendszámozni, és kész is a Renault 5 Turbo 3E. Tanulmányként már láttuk a forró kisautót, amelynek most a 2027-ben érkező szériaváltozatát ismerhetjük meg. Nem véletlen, hogy versenytechnikát használnak, hiszen az Alpine mérnökei engedhették szabadjára a fantáziájukat.

Műszakilag nem rokona a Renault 5 E-Tech Electric-nek a Renault 5 Turbo 3E, amely vázra épül, acél bukókeret védi az utasokat. Hátrébb tolták a szélvédőt, így a legelső Renault 5-ösre hasonlít a megjelenés, nem hiányoznak a látványos sárvédő-szélesítések és a nagy méretű aerodinamikai elemek sem. A versenytechnikára utal, hogy 6 pontos öveket használnak, tömegcsökkentés érdekében karbonból készül a műszerfal, amely egyébként a normál kisautóból származó fejegységet rejti natív Google-alkalmazásokkal együtt.

A Renault 5 Turbo, Renault 5 Turbo 2 és Renault Clio V6 méltó utódát ismerhetjük most meg, amely legendás elődeivel ellentétben még praktikus is. Noha hátul van a 2 darab, összesen 544 LE rendszerteljesítményű hajtómotor, ennek ellenére óriási csomagtartónak is örülhet a vezető és utasa, hiszen a kerékagyba építették be ezeket, az ülések mögötti tér teljes egészében a csomagoké. Meg a bukókereté, meg a kötelező KRESZ-tartozékoké, a padló alatt a teljesítményelektronika dolgozik, a 70 kWh kapacitású akkumulátor a tengelyek közötti teret foglalja el a padlóban.

A kerékagy-villanymotorokat azért nem szeretik használni a konstruktőrök, mert a magas rugózatlan tömeg rontja a menetkomfortot – ebben az esetben ez nem volt szempont. Sokkal fontosabb, hogy tömeget spórol ez a műszaki megoldás, szó szerint azonnali a válasz a gázpedál lenyomására. De nem csak a gázpedállal tud játszani a sofőr, az üléske között ott meredezik a kézifékkar, aminek segítségével még könnyebben táncba vihető az autó. De az egyenes vonalú gyorsítás is könnyen megy az 1450 kg tömegű kisautónak, a 0-100 km/óra gyorsulás 3,5 másodperc alatt megvan. A Renault szerint a szabványos hatótávolság 400 km körül alakul, a 800 voltos nagyfeszültségű rendszerrel 350 kW-os villámtöltésre lesz lehetőség, amivel 15 perc alatt kivitelezhető a 15-80%-os töltés.

Az ős bemutatására utalva 1980 darab sorszámozott példányt készítenek a Renault 5 Turbo 3E-ből, hamarosan indul az előjegyzések gyűjtése, ahol a vásárlók a darabszámot is lefoglalhatják. A forró kisautóhoz nem csak az ősök limitált színei (például a James Bond filmben is látható Rouge Grenade) lesz elérhető, de akár legendás versenyautó-megjelenéseket is választhatnak a vásárlók. A vételárat egyébként még nem árulták el, csak annyit, hogy az első példányokat 2027-ben adják át megrendelőiknek.