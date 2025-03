A jó idővel együtt indul a motorosszezon

A motorosok száma az elkövetkezendő hetekben vélhetően ugrásszerűen fog növekedni, ami nemcsak tőlük, de a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott figyelmet kíván. Az elmúlt évek tapasztalatai ugyanis azt mutatják, hogy tavasszal viszonylag sok motoros baleset történik, s ezek egy része tragikus kimenetelű is lehet. A motoros ugyanis kevésbé védett, mint egy zárt terű járműben utazó személy, egy ütközés során jóval súlyosabb sérüléseket szenvedhet, mint az, aki személygépkocsiban utazik. Molnár Edvin, a zalai Road Wanderers Túra Chopper Motoros Club Egyesület elnöke is erre hívja fel a közlekedők figyelmét.

Ütközéskor mindig a motoros jár rosszul

– Bár egy motor sokkal könnyebben manőverezhető, mint egy négy- vagy annál is több kerekű jármű, azaz gyakran még az utolsó pillanatban is ki lehet védeni egy balesetet, de ez sajnos nincs minden esetben így – magyarázza Molnár Edvin. – Ha bekövetkezik egy ütközés, akkor szinte mindig a motoros jár rosszabbul, hiszen őt nem veszi körül kasztni, ami megvédené. Ugyan számos kétkerekű fel van szerelve bukócsövekkel vagy úgynevezett bukógombákkal, ám ezek többnyire csak eséskor és csúszások esetén nyújtanak védelmet a motoros számára, ütközés esetén nem. Ugyanez igaz a protektorokkal megerősített ruházatunkra is, nagy sebességű becsapódáskor pedig a legjobb bukósisak sem képes százszázalékos védelmet biztosítani. Ezért tavasszal a szokottnál is körültekintőbben kellene közlekednünk.

Fokozatosan térjenek vissza az utakra

Molnár Edvin szerint abban, hogy a közlekedés balesetmentes legyen, mindenkinek van felelőssége. Azt kéri a motoros társaitól, sose kezdjék úgy a tavaszi szezont, ahogy ősszel abbahagyták a kétkerekűvel való közlekedést, hanem lassan, fokozatosan térjenek vissza az utakra. Egyrészt nekik is vissza kell szerezniük a vezetési jártasságot, ami a több hónapos téli szezon alatt azért csak-csak megkopott, s a közlekedés többi résztvevőjének is kell hagyni időt ahhoz, hogy megszokják a motorosokat a közelükben.

– Közhely, de valóban igaz, hogy az úton társak, partnerek vagyunk – folytatta az elnök. – Nekem ebben amúgy nagyon jók a tapasztalataim, 1987 óta közlekedek motorral, s azt látom, hogy mindkét fél részéről folyamatos a javulás. A motoros társadalom sokat szelídült, s ma már az autósok is sokkal előzékenyebbek, mint évtizedekkel ezelőtt.

Akik túlélték a vad éveket

Molnár Edvin azt mondja, a kilencvenes évek elején, amikor Ausztriából és Németországból rengeteg sportmotor került be az országba, sokkal inkább jellemző volt, hogy száguldoztak a kétkerekűekkel az utakon. Akik túlélték ezeket az éveket, azok nagy része ma már az ötven feletti korosztályhoz tartozik, és többnyire túramotorokkal közlekedik. S persze sokkal higgadtabb, megfontoltabb is lett, biztonságosabban és körültekintőbben vezet. Ma már a fiatal motorosokra sem annyira jellemző a sebesség iránti olthatatlan vágy, hiszen nagyon sokan felismerték, hogy a motorozás igazi élményét nem a sebességláz, hanem az a szabadságérzet adja, amit a kétkerekű nyergében gyakorlatilag a természet részévé válva élhet át az ember. A Road Wanderers elnöke szerint a motoros társadalomnak ma talán tíz százalékát teszik ki azok, akik nem tudják kordában tartani energiáikat.

Az autós társadalom is toleránsabb

Molnár Edvin azt is hozzáteszi: az elmúlt évek kampányainak, valamint a motorosok szemléletváltásának is köszönhetően az autós társadalom szintén egyre toleránsabb. Ebben persze annak is szerepe volt, hogy ma már nem 50-60 kilométer/órás sebességgel közlekedő Simsonokat kell előzgetniük az autósoknak, hanem többnyire olyan kétkerekűek jelennek meg az utakon, amelyek tudják ugyanazt az utazósebességet, mint egy személygépkocsi. Az elnök szerint ma már az autósok 60-70 százaléka inkább előzékeny a motorosokkal szemben, persze ezen az arányon még lehetne, s kellene is javítani.

Zala invitál a túramotorozásra

– Zala természeti környezete, az itteni utak vonalvezetése rendkívül alkalmassá teszi a túramotorozásra térségünket – jegyezte még meg az elnök. – Többek közt ezért is szervez egyesületünk túrákat, amihez mások is csatlakozhatnak. A kezdő motoros társaknak eleinte mindenképpen a csapatban motorozást ajánlom, hiszen úgy az autósok is könnyebben észreveszik őket, és sokat tanulhatnak az idősebb, tapasztaltabb társaiktól.

Gyuricza Ferenc / zaol.hu