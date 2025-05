Bemutatkozott a legviccesebb Fiat, igaz, kísértetiesen hasonlít valamire

A Fiat Professional is ki akarja venni a részét a mikromobilitási forradalomból (ebbe a műfajba sorolható személyautós üzletág Topolino nevű városi- vagy strandautója is), ám egyelőre nem üzen hadat az Olaszországban és Európa bizonyos - főleg déli - részein évtizedek óta meghatározónak számító Piaggio Ape-nak. Ezért első körben Afrikában és a Közel-Keleten forgalmazzák majd a Tris elnevezésű, háromkerekű, mopedautó kategóriába tartozó haszonjárművet - mely elektromos hajtásával jól alkalmazkodik a környezetvédelmi trendekhez, és gazdaságos városi üzemeltetést ígér.

Fotó: Fiat Professional

A fülke megjelenését a Fiat Centro Stile formatervezői készítették, felépítmények tekintetében járóképes alváz, plató és pickup változatokban lesz megvásárolható az újdonság. Mindössze 3,17 méter a hossz, a fordulókör átmérője 6,1 méter, a raktér alapterülete 2,25 négyzetméter, az 1025 kg-os megengedett össztömeg azt jelenti, hogy 540 kg a teherbírás. A legszükségesebbekre korlátozódik a technika,

a hajtásról egy 48 voltos feszültségű, 12,5 lóerős csúcsteljesítményű, 45 Nm nyomatékú villanymotor gondoskodik,

a 6,9 kWh kapacitású akkumulátorral 90 km a WLTP-szabvány szerinti hatótávolság. A fedélzeti töltővel három és fél óra alatt lehet elérni a nyolcvanszázalékos töltöttséget, a százszázalékos töltés négy óra negyven percet vesz igénybe – egyszerű konnektorról. A végsebesség a mopedautó kategória előírásainak megfelelően 45 km/óra.

12 colos felniken gördül az újdonság, a vezetőt egy 5,7 colos digitális kijelző tájékoztatja az akkumulátor töltöttségéről és a megtehető hatótávolságról, később lesznek majd kapcsolódó szolgáltatások is (flottakövetés stb.). A fülkében USB-C töltő és 12V-os (szivargyújtó) csatlakozó is van. Noha nem forgalmazzák Európában, a Fiat Tris megfelel az itteni mopedautókra vonatkozó biztonsági előírásoknak, a vezetőüléshez hárompontos biztonsági övet adnak, a LED-es világítás a gyújtás ráadásakor aktiválódik (menetfény), van tolatásra figyelmeztető hangjelzés és szélvédőmosó is. Mindezek alapján, és a koncepciót megismerve gyanítható, hogy előbb-utóbb be fogják vezetni a vén kontinensen is.