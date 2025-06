Fél évszázad után elkészült a legerősebb, 325 lóerős Golf GTI

Nagyon összekapta magát a Volkswagen a Golf GTI a fél évszázados jubileuma kapcsán, idejekorán bejelentette, hogy az alkalomból készített limitált széria a márka leggyorsabb autója a Nürburgringen. Most, hogy hivatalosan is megismerhettük a számokat, kiderült, hogy az autó a maga 325 lóerejével nemcsak az eddigi legerősebb GTI, de az eddigi abszolút csúcstartó Golftól, a 333 lóerős R 333-astól is csak nyolc lóerővel marad el.

Fotó: Volkswagen AG/Gruppe C Photography

A nürburgringi 24 órás autóversenyen tartják a hivatalos bemutatóját a Volkswagen Golf GTI Edition 50-nek, amelynek még az idei év végén megkezdik majd a sorozatgyártását, így a rajongók rögtön a jubileumi 2026-os év elején már beleülhetnek autóikba. Az elmúlt fél évszázad alatt egyébként több mint 2,5 millió Golf GTI-t gyártottak, amivel ez az egyik legsikeresebb sportmodell a piacon.

Fotó: Volkswagen AG/Gruppe C Photography

A jubileumi modell fejlesztésénél felhasználták az eddig szerzett tapasztalatokat is, különös tekintettel a futóműhangolásra, 15 mm-rel csökkentett hasmagasságot adnak, áthangolták az elektronikus vezérlésű lengéscsillapítást a Golf VII GTI Clubsporttal szerzett tapasztalatok alapján, szoftveresen finomították az elektronikus differenciálzár működését, pontosabb lett a kormányzás. Aztán ott van a kétliteres turbómotor, amely alapesetben 265 LE/370 Nm-t teljesít, a Clubsport változatban 300 LE/400 Nm-t tud; a GTI Edition 50 esetén a csúcsteljesítmény 325 LE, a maximális nyomaték 420 Nm.

Forrás: Volkswagen AG

Aki maximális Golf GTI-élményre vágyik, annak be kell fizetnie a Performance csomagra. Ennél elöl és hátul húsz százalékkal merevebb rugókat építenek be, a hasmagasságot további öt mm-rel csökkentik, a 19 colos Warmenau kovácsolt alufelnik a maguk nyolc kg-os tömegével három kg-ot spórolnak a normál 19 colos alufelnikhez képest. A Bridgestone által kifejezetten ehhez az autóhoz fejlesztett, 235 mm széles futófelületű, fél-slick mintázatú Potenza Race abroncsok nemcsak jobban tapadnak és alacsonyabb a gördülési ellenállásuk, de darabonként 1,1 kg-t spórolnak a normál gumikhoz képest. Aztán ott van még az Akrapovic titánium kipufogórendszer, ami önmagában 11 kg-mal csökkenti a tömeget. A változások eredményeként a sokkal jobban tapadó első kerekekkel semlegesen és agilisen fordul az autó, az ígéretek szerint nem kell majd küzdeni a hatalmas – csak az első kerekeken át a talajra jutó – teljesítménnyel.

Forrás: Volkswagen AG

A Volkswagen Golf GTI Edition 50 belsejében a jellegzetes mintájú szövetkárpitot piros övekkel és pedálokkal kombinálják, új karimát készítettek a kormánykeréknek. Kívül-belül több helyen elhelyeztek a limitált szériára utaló jelvényt és feliratot, az ajtók aljára a karosszériaszínbe eltűnő fekete fóliadekor kerül, a tető fekete. A vásárló öt karosszériaszín közül választhat: Pure fehér, Moonstone szürke, Grenadilla fekete metál, Dark Moss zöld metál – ez a limitált széria sajátja – és Tornado vörös. Utóbbi a GTI-sorozat jellegzetes színe, amit számos esetben használtak az adott széria csúcsváltozatánál.