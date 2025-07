Olcsó, kétéltű terepjáróra vágyik? Oroszországban erre is van megoldás…

Az óriási kerekkel rendelkező, vízen is haladni képes Serpa terepjáró még Európában és Észak-Amerikában is szerzett magának rajongókat. Annak kitalálója, Alekszej Gargaszjan most egy újabb extrém terepjárót készített, a Taktik AG-23 és annak nagytestvére, az AG-24-es vízen is járni képes, hatkerékhajtású jármű. A legszebb az egészben, hogy a hasonló célgépekhez képest nagyon olcsón adják, a működőképes járművet már 742 500 rubelért (3,24 millió Ft) el lehet vinni. Azért kell ide a „működőképes” meghatározás, mert az alapváltozatnál felárasak a többek között a kerekek, a hajtómotor...

A nem járóképes alapkivitelért 495 000 rubelt (2,16 millió Ft) kérnek, aki működőképes járműre vágyik, annak a következő extrákat kell megvennie: 27 lóerős benzinmotor (50 000 rubel), 12 literes benzintank (9500 rubel), 40 Ah-s akkumulátor (9000 rubel), motorháztető (25 000 rubel), hosszirányban állítható, rugós ülés (25 000 rubel), kapaszkodó (9000 rubel), 6 darab kerék abroncsokkal (120 000 rubel). Ezek a tételek egyébként azért felárasak, mert úgy számol a gyártó Taktik, hogy a vásárlónak otthon vannak megfelelő alkatrészei, amelyek segítségével aztán tényleg a saját igényeihez (normál, téli abroncs, terepmintás vagy extrém terep gumi, stb.) alakíthatja az AG-23-ast.

Leegyszerűsítve a Taktik AG-23 karosszériája egy fém kád, a hajtásláncban egy 5 fokozatú kézi kapcsolású váltó és oldalanként egy-egy fokozatmentes váltó van, a hat kerék lánchajtású. Nem hagyományos kormányszerkezettel, hanem lánctalpasokhoz hasonlóan oldalankénti fordulatszám-különbséggel lehet irányt váltani, a vezetőnek két pedál áll ehhez a rendelkezésére. Meglepően kompakt a jármű, a teljes hossz 2,72 méter, a szélesség 1,83 méter, a magasság 85 centi (kapaszkodó, bukókeret, szélvédő, üléstámla nélkül), a hasmagasság 32 centi.

A teljesen működőképes Taktik AG-23 saját tömege 700 kg, terhelhetősége 400 kg, de úszni csak 250 kg terheléssel tud, csúcssebessége szárazon 40 km/óra. Mivel egyszerre csak egy irányba tudnak forogni a kerekek, nem helyben, hanem helyből fordul 6 méter átmérőjű körön – ilyenkor az egyik oldalon állnak a kerekek, a másikon hajtanak.

A Taktik AG-23-asnak van egy nagytestvére is, az AG-24 már 4 személyes, saját tömege 1,1 tonna, terhelhetősége 600 kg – vízen úszásnál legfeljebb 400 kg. Ezt már 35 lóerős benzinmotorral adják, a hajtáslánc ugyanaz (5 fokozatú kézi kapcsolású váltó és két fokozatmentes automata váltó oldalanként), az elérhető csúcssebesség 50 km/óra. Amíg a Taktik AG-23-asnál alapvetően magánszemély vásárlókra számítanak, addig az AG-24-esnél cégekre, ezt csak készen adják – a vételár attól függ, pontosan milyen speciális módosításokat kér az ügyfél.