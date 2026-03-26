Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan beszédet mond Törökszentmiklóson – kövesse nálunk élőben!

autós hírrendőrségKeszthelyautólopásittas vezetés

Elcsépelt rablómesével állt elő az autójával egy kertben landoló férfi

Hazaballagott a roncstól, ivott az ijedtségre, másnap bement a rendőrségre feljelentést tenni. Sejti, hogy miről?

2026. 03. 26. 15:59
Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-Főkapitányság
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy 55 éves keszthelyi férfi ment be szombaton reggel a rendőrkapitányságra azzal, hogy bejelentést akar tenni: előző éjszaka ellopták az autóját. Ám hamar gyanús lett, vesztére felismerték az előző este szolgálatot teljesítő kollégák: tíz óra körül Gyenesdiáson meg akarták állítani Volkswagenjével, ám ő nagy sebességgel elhajtott, később pedig megcsúszott az úton és egy családi ház kertjébe borult. 

Még kilátástalanabbá tette az autólopásos rablómesét, hogy a Véda-kamerák felvételén is lehetett azonosítani a kormány mögött ülve. Végül a férfi beismerte, hogy ő vezetett előző este, a baleset után gyalog ment haza, lefekvés előtt pedig alkoholt fogyasztott a nagy ijedtségre. De miért nem állt meg az igazoltatásnál? És miért hagyta el a helyszínt? Nos, csak a szokásos történet: már akkor is ittas volt. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu