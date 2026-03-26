Elcsépelt rablómesével állt elő az autójával egy kertben landoló férfi

Egy 55 éves keszthelyi férfi ment be szombaton reggel a rendőrkapitányságra azzal, hogy bejelentést akar tenni: előző éjszaka ellopták az autóját. Ám hamar gyanús lett, vesztére felismerték az előző este szolgálatot teljesítő kollégák: tíz óra körül Gyenesdiáson meg akarták állítani Volkswagenjével, ám ő nagy sebességgel elhajtott, később pedig megcsúszott az úton és egy családi ház kertjébe borult.

Még kilátástalanabbá tette az autólopásos rablómesét, hogy a Véda-kamerák felvételén is lehetett azonosítani a kormány mögött ülve. Végül a férfi beismerte, hogy ő vezetett előző este, a baleset után gyalog ment haza, lefekvés előtt pedig alkoholt fogyasztott a nagy ijedtségre. De miért nem állt meg az igazoltatásnál? És miért hagyta el a helyszínt? Nos, csak a szokásos történet: már akkor is ittas volt.