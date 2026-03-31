Elektromos Ikarus iskolabuszok szállítják majd a gyerekeket Székesfehérváron és Debrecenben

Korszerű, zéró lokális károsanyag-kibocsátással és alacsony zajterheléssel üzemelő elektromos Ikarus 120e típusú buszokat szerez be a Klebelsberg Központ.

2026. 03. 31. 15:13
Fotó: MTI/Vasvári Tamás
Az Autóipari Próbapálya Zala Kft., a Klebelsberg Központ és az Electrobus Europe Zrt. közötti együttműködési megállapodás hétfői székesfehérvári aláírásán Palkovics László, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, hogy az E-iskolabusz pilot projektben beszerzendő négy autóbusz külsőleg ugyanolyan, mint egy hagyományos, ám a biztonságuk emelt szintű, hiszen egészen más elvárásoknak kell megfelelniük. Megjegyezte, hogy a járművek javítják a tankerületi központok fenntartásában működő iskolák közötti mobilitást, biztonságosan szállítják majd a diákokat, ami a szülőknek is megnyugtató. Az ügyvezető arról is beszélt, hogy a Zala Zone a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.-től vette át az iskolabuszprojektet, így a járműveket a forgalomba helyezést megelőzően a zalai pályán le is tesztelik.

Ikarus
Palkovics László, Sipos Zoltán, és Hajnal Gabriella. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke emlékeztetett arra, hogy több mint két éve indult el a projekt, és most jutott el odáig, hogy az együttműködési megállapodást aláírják. Elmondta, hogy a négy járműből egy kerül Székesfehérvárra, egy Debrecenbe, a további kettő buszról nem nyilatkozott. Ismertette, hogy a 36 személyes, teljesen elektromos buszok alacsony padlósak, így elsősorban olyan helyekre kerülnek, ahol szakszolgálat is van, így sajátos nevelési igényű, akár kerekesszékes diákokat is tudnak velük szállítani. Megemlítette, hogy e projekt mellett beszereznek 53 kilencszemélyes kisbuszt is, azok szállítás alatt vannak, ezáltal a tankerületek több mint fele kap majd elektromos kisbuszt, illetve az RRF-projektben közel 180 elektromos járművet vásárolnak utazó gyógypedagógusoknak, valamint gyerekek szállítására.

Sipos Zoltán, az Electrobus Europe Zrt. cégvezetője kiemelte, hogy bár az Ikarusnak évtizedes múltja van, az új elektromos iskolabuszok mérföldkőnek számítanak. Reményét fejezte ki, hogy külföldre is tudnak majd szállítani belőlük, hiszen a cég újraindulása óta piacra léptek Németországban, Lengyelországban, Romániában és Görögországban is. A városi közlekedés minden szegmensére kínálnak elektromos buszokat, mivel a 8,5 méteres midibuszok ás a 12 méteres buszok után tavaly lett teljes a portfóliójuk a 18 méteres csuklós buszokkal.

 

