Abszurd találmány született: az autóülésbe épített WC

A szükség nagy úr, vallják egy kínai márka tervezői, és szokatlan extrát fejlesztenek. Vajon hogy működik?

2026. 04. 20. 12:58
Fotó: Seres/Carscoops
Ami eddig a vonatok, turistabuszok és lakóautók kiváltága volt, akár személyautókban is megjelenhet, ígéri a kínai Seres új, idén áprilisban bejegyzett szabadalma. Ennek tárgya az utasoldali ülés alatti kihasználatran helyre beépíthető WC, hivatalos nevén „járműbe integrált toalett”, amit, ha hív a természet, egy sínes rendszeren lehet előhúzni. Természetesen nem menet közben, hanem álló helyzetben használható a trónus, például akkor, kempingezésnél, reménytelen mosdójú sztrádás pihenőhelynél vagy – elektromos autókról lévén szó – a töltések ideje alatt, bár azért kíváncsiak lennénk arra, kinek jutna a dolgát végeznie saját kocsijában. 

Fotó: Seres Group

Mindenesetre az Aito márkát is birtokló Seres ígérete szerint a kellemetlen szagok miatt nem kell aggódni, a vegyi semlegesítésen túl ventilátort és a szabadba vezető szelepet is beépítenek, magába a kivehető gyűjtőtartályba pedig fűtőelem is kerül a folyékony és szilárd anyagok szárítására. A szabadalom dacára egyáltalán nem biztos, hogy feláras extraként gyártásba kerül az autóülésbe épített WC, lehet, hogy csak a hírverést szolgálja, ugyanakkor a megvalósulást sem lehet elvetni – annyi kényelmi is infotainment ötlet tűnik fel az újításokra igen fogékony kínai autópiacon, hogy akár még a hangvezérlésű illemhelyre is lehet vevői igény.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
