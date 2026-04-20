Abszurd találmány született: az autóülésbe épített WC

Ami eddig a vonatok, turistabuszok és lakóautók kiváltága volt, akár személyautókban is megjelenhet, ígéri a kínai Seres új, idén áprilisban bejegyzett szabadalma. Ennek tárgya az utasoldali ülés alatti kihasználatran helyre beépíthető WC, hivatalos nevén „járműbe integrált toalett”, amit, ha hív a természet, egy sínes rendszeren lehet előhúzni. Természetesen nem menet közben, hanem álló helyzetben használható a trónus, például akkor, kempingezésnél, reménytelen mosdójú sztrádás pihenőhelynél vagy – elektromos autókról lévén szó – a töltések ideje alatt, bár azért kíváncsiak lennénk arra, kinek jutna a dolgát végeznie saját kocsijában.

Mindenesetre az Aito márkát is birtokló Seres ígérete szerint a kellemetlen szagok miatt nem kell aggódni, a vegyi semlegesítésen túl ventilátort és a szabadba vezető szelepet is beépítenek, magába a kivehető gyűjtőtartályba pedig fűtőelem is kerül a folyékony és szilárd anyagok szárítására. A szabadalom dacára egyáltalán nem biztos, hogy feláras extraként gyártásba kerül az autóülésbe épített WC, lehet, hogy csak a hírverést szolgálja, ugyanakkor a megvalósulást sem lehet elvetni – annyi kényelmi is infotainment ötlet tűnik fel az újításokra igen fogékony kínai autópiacon, hogy akár még a hangvezérlésű illemhelyre is lehet vevői igény.