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Ha még ingyen is parkolna, a legjobb városi autó lenne, de lehet, hogy így is az – BYD Dolphin G menetpróba

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Az új, kifejezetten Európának kifejlesztett, elérhető árú BYD Dolphin G ma az egyetlen kisautó a piacon, amely konnektoros hibrid.

Gulyás Péter
2026. 06. 20. 8:07
18-as kerekekkel és ebben a színben mutat igazán jól Fotó: Gulyás Péter
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Hogy néz ki?

BYD Dolphin G
Jól sikerült a formaterv, már nincs nyoma rajta a korábbi kínai autók szokatlan megoldásainak
Fotó: Gulyás Péter

A Dolphin G a BYD „Óceán” formanyelvének legújabb változatát viseli, és bár ez a legemlékezetesebb formaterv a kategóriában, európai szemnek harmonikusabb talán, mint a kínai gyártó bármelyik korábbi modellje. Némi sportosságot is sugároz a nagyobb, 18 colos kerekekkel, annak ellenére, hogy a Honda Jazz-hez hasonlóan magas építésű kisautóról van szó. De itt azért volt szükség a magas tetővonalra, hogy a padlóba épített nagyfeszültségű akkumulátor (LFP kémia, 7,4 vagy 18,3 kWh kapacitással), és az emiatt viszonylag fent lévő ülések ellenére is bőséges legyen a fejtér. Nos, erre nem is lehet panasz, de a 2,61 méteres, osztályelső tengelytáv tudatában kicsit nagyobb lábtérre számítottam hátul. 

BYD Dolphin G
Kényelmesek a hosszú ülőlapú, viszonylag magasra tett első ülések
Fotó: Gulyás Péter

Elöl viszont rengeteg a hely, a szubjektív térérzetet az ebben a kategóriában ritkaságnak számító elektromosan elhúzható árnyékolóval ellátott panoráma üvegtető is fokozza a két jobbik felszereltség esetén. Ha az utastér mérete nem is biztos, hogy kategóriaelső (de kb. csak a Jazz tágasabb), a csomagtartóé feltétlen az: 425 literes, ebből 45 a padló alatti rekesz térfogata. Üléslehajtás után már 1225 liter áll rendelkezésre, de sík felület helyett egy lépcső képződik a 60/40 arányban osztott hátsó üléstámlákból.

Mit tud a technika?

BYD Dolphin G
Zsúfolt a motortér, mivel kétféle hajtásrendszert kombinál a PHEV rendszer
Fotó: Gulyás Péter

Stella Li, a BYD Kínában már-már sztárnak számító ügyvezető alelnök asszonya a berlini prezentációjában elmondta, hogy a cége csak a fejlett technológiájának köszönhetően teheti meg, hogy már kisautókba is épít PHEV hajtást, mert a DM-i rendszer kisebb és hatékonyabb, mint a versenytársaké. Különösen igaz ez a Dolphin G hajtásláncára, amely nagyjából megegyezik az Atto 2 DM-i-ben találhatóval, de ez már a legújabb 5.0-s verziójú, amelyben javítottak a benzines és az elektromos rész hatékonyságán, a Blade akkumulátor hűtésén, továbbá az automatikus, bajuszkapcsolóval vezérelhető váltóban nedves, olajban futóra cserélték a kuplungot. 

BYD Dolphin G
Ekkora üvegteteje egyik kisautónak sincs
Fotó: BYD

Ami nem változott, hogy a hajtáslánc egy 95 lóerős, négyhengeres, 1,5 literes szívó benzinmotorból és két villanymotorból áll. A 163 lóerős, 210 Nm nyomatékú fő villanymotor hajtja az első kerekeket, a benzinmotor pedig a másik, generátorként szolgáló villanymotor forgatásával áramot termel az akkumulátor számára, bizonyos körülmények között (pl. autópályán) azonban közvetlenül is hajthatja az első kerekeket. Ki lehet választani, hogy tisztán elektromos vagy hibrid üzemmódban akarunk-e közlekedni, az akkumulátort egyikben sem meríti le teljesen a rendszer, így nem kell attól tartani, hogy a 176, illetve 212 lóerős rendszerteljesítményből előzés közben csak 95 áll rendelkezésre. 

BYD Dolphin G
A benzinmotor 16:1-es kompresszióviszonya is az egyik legmagasabb a világon
Fotó: BYD

Jól hangzik a hot hatch-eket idéző nagy teljesítmény, de nem szabad elfelejteni, hogy a Dolphin G a konnektoros hibrid hajtáslánca miatt több mázsával nehezebb egy átlagos kisautónál: a kis akkus verzió 1440, a nagy akkus 1555 kilót nyom üresen, pedig még a 12 voltos normál akkut is LFP-re cserélték, amivel állítólag 10 kilót spóroltak. Hiába nehéz a Dolphin G, mindössze 8,3 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h-ra,  vagyis majdnem egy másodpercet ad a legfürgébb hibrid Toyota Yarisnak. Kiderítettük a német autópályán, hogy a gyár által megadott 180 km/h-s végsebesség pesszimista, az erősebb változat ugyanis 193 km/h-val is képes száguldani, ha elég hosszú egyenes áll rendelkezésére.

Ez van a lemezek alatt, a benzintank is tisztessées méretű
Fotó: Gulyás Péter

Ha a 42 literes benzintankját és az akkuját is lefogyasztja, akkor a Dolphin G több mint ezer kilométert tehet meg tankolás és töltés nélkül, még az olcsó Active alapváltozat is. Még annál fontosabb, hogy a vegyes WLTP fogyasztás – lemerült akkumulátorral, öntöltő hibrid üzemmódban – mindössze 4,5 liter, ami csak 10 százalékkal több, mint a 130 lóerős, öntöltő hibrid Toyota Yarisé, ezt ráadásul valódi forgalomban, különösebb odafigyelés nélkül is lehet hozni, sőt, a berlini bemutatón az újságírók rögtönzött fogyasztásversenyén ennél 25-30 százalékkal kedvezőbb eredmények is születtek. 

Belső tér

BYD Dolphin G
Vaskos és kis átmérőjű a kormány, viszonylag szűk tartományban állítható, de négy irányban
Fotó: Gulyás Péter

Akár 12,8 colos is lehet a jó felbontású, élénk színű képet adó központi érintőkijelző, amely a legnagyobb a B-szegmensben. A BYD legújabb infotainment rendszere fut rajta, ami nem csak gyorsabb és logikusabban kezelhető a korábbiaknál, de már beépített Google Térképpel és egyéb Google-szolgáltatásokkal rendelkezhet. Van néhány fizikai gomb, leginkább a vezetési üzemmódokhoz, és ha a belső formák és anyagok kissé egyszerűek és olcsó hatásúak is, ezt ebben a méret- és árkategóriában nem illik felróni. Még sosem ültem BYD-ban, amelyben ne idegesítettek volna a vezetéstámogató rendszerek az állandó csipogásukkal, „az utat figyelje” tanácsaikkal, de a BYD tanult a hibákból, mert a Dolphin G-ben már nem működik zavaróbban az ADAS számtalan funkciója, mint bármelyik neves konkurensben.

BYD Dolphin G
Két 180 centis felnőtt éppen, hogy elfér egymás mögött, hátul a padló sík
Fotó: Gulyás Péter

Vezetés közben a Super Hybrid hajtáslánc tökéletesen diszkrét, szinte egy tisztán elektromos hajtáslánc illúzióját nyújtja – leszámítva azon ritka pillanatokat, amikor padlógázzal gyorsítunk és a benzinmotor is magas fordulatszámon pörög. A Dolphin G tipikus kisautó futóművel – elöl MacPherson rugóstagok, hátul csatolt lengőkarok – rendelkezik, a hangolás európai ízlésnek megfelelő, vagyis jó kompromisszumot jelent kényelem és stabilitás között. Még a nagy, 18 colos kerekekkel sem kényelmetlen a Dolphin G, persze a 16-osokkal lehet igazán kényelmes, de mi olyan verziót nem próbálhattunk. Közvetlen és pontos a kormány, visszajelzésekkel azonban nem igazán szolgál, és a karimája is BMW-sen túl vastag. Hiába nagy a hossz és a tengelytáv, a fordulókör átmérője csak 10,3 méter, a kategória legkisebbje. Jól kompenzálja a padlóba tett akkumulátor többmázsás tömege a magas karosszériát, így komoly oldaldőléstől nem kell tartani, és a négytárcsás fékrendszerbe is nehéz belekötni, mert a pedál feszes, határozott nyomáspontú, és jól adagolható. Nemcsak a fékenergia-visszatáplálás erőssége változtatható a menürendszerben, hanem a kormány- és a fékrásegítésé is.

Ár, értékelés

BYD Dolphin G
Fürgén gyorsul és ügyes a futóműve, mégsem érezni sportosnak egy cseppet sem, leginkább a hibrid hajtás miatt
Fotó: BYD

Sok másik BYD modellhez hasonlóan a Dolphin G is inkább a racionális, mint az érzelmi vonzerőre épülő autó: nem igazán sportos, és karakteres, de sokoldalú, gazdaságos és komfortosan vezethető. Már a tisztán elektromos és a takarékos hibrid autózás lehetőségét egyaránt biztosító, átlagosnál erősebb PHEV hajtáslánc is okot jelenthet a vásárlásra önmagában, de a felszereltség is gazdag: a listaáron 9,6 (akciósan 8,9) millió forintba kerülő, kis akkumulátoros Active változat is tartalmazza az automata klímát, a felhő-alapú navigációt, a két digitális okoskulcsot, az első-hátsó parkolóradarokat, a tolatókamerát, a 60, illetve 18 wattos USB-C csatlakozót, valamint az Apple CarPlay/Android Auto kompatibilitást is. 

BYD Dolphin G
Az Orange Sunset szín felár nélkül választható az alapmodellhez is
Fotó: Gulyás Péter

Mégis jobban megéri talán a listaáron 11,29, (akciósan 10,49) millióba kerülő Boost kivitelt választani, mert abban már megkapjuk mind a 212 lóerőt, a 105 km-es elektromos hatótávot, a gyorsabb a töltést (6,6/39 kW), a fűthető műbőr-kormányt, a LED-es hátsó lámpákat (az elsőkön felül), a 16-os alufelniket, az ülésfűtést, az osztva dönthető hátsó üléseket, a hátsó szellőzőket és USB csatlakozókat, a nagy érintőképernyőt (négy helyett nyolc hangszóróval), és a V2L funkciót is, amellyel áramforrássá alakíthatjuk az autót bárhol, bármikor. Mi az ennél 1,1 millióval drágább Comfort kivitelt próbáltuk, amelyhez már panoráma üvegtető, műbőr kárpitozás, 18colos felni, elektromos vezetőülés-állítás, Google-infotainment, 360 fokos kamerarendszer és szélvédőre vetítő kijelző (HUD) is jár.

Magyar gyártású autó válhat belőle


A BYD a Dolphin G-re Európának tervezett modellként hivatkozik, mivel a többi kulcsfontosságú piacán, Kínában, Ausztráliában és Dél-Amerikában nem fogja forgalmazni. Ezt tudva valószínűsíthető, hogy az Atto 2 és a Dolphin Surf után ez lesz a harmadik típus, amit az év végén nyíló szegedi üzemben gyártani fognak az európai piacra, de a berlini nemzetközi sajtóbemutatón ezt még nem erősítették meg, bár célzásokat azért tettek rá.

 


 

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