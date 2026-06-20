Ha még ingyen is parkolna, a legjobb városi autó lenne, de lehet, hogy így is az – BYD Dolphin G menetpróba

Hogy néz ki?

Jól sikerült a formaterv, már nincs nyoma rajta a korábbi kínai autók szokatlan megoldásainak

Fotó: Gulyás Péter

A Dolphin G a BYD „Óceán” formanyelvének legújabb változatát viseli, és bár ez a legemlékezetesebb formaterv a kategóriában, európai szemnek harmonikusabb talán, mint a kínai gyártó bármelyik korábbi modellje. Némi sportosságot is sugároz a nagyobb, 18 colos kerekekkel, annak ellenére, hogy a Honda Jazz-hez hasonlóan magas építésű kisautóról van szó. De itt azért volt szükség a magas tetővonalra, hogy a padlóba épített nagyfeszültségű akkumulátor (LFP kémia, 7,4 vagy 18,3 kWh kapacitással), és az emiatt viszonylag fent lévő ülések ellenére is bőséges legyen a fejtér. Nos, erre nem is lehet panasz, de a 2,61 méteres, osztályelső tengelytáv tudatában kicsit nagyobb lábtérre számítottam hátul.

Kényelmesek a hosszú ülőlapú, viszonylag magasra tett első ülések

Fotó: Gulyás Péter

Elöl viszont rengeteg a hely, a szubjektív térérzetet az ebben a kategóriában ritkaságnak számító elektromosan elhúzható árnyékolóval ellátott panoráma üvegtető is fokozza a két jobbik felszereltség esetén. Ha az utastér mérete nem is biztos, hogy kategóriaelső (de kb. csak a Jazz tágasabb), a csomagtartóé feltétlen az: 425 literes, ebből 45 a padló alatti rekesz térfogata. Üléslehajtás után már 1225 liter áll rendelkezésre, de sík felület helyett egy lépcső képződik a 60/40 arányban osztott hátsó üléstámlákból.

Mit tud a technika?

Zsúfolt a motortér, mivel kétféle hajtásrendszert kombinál a PHEV rendszer

Fotó: Gulyás Péter

Stella Li, a BYD Kínában már-már sztárnak számító ügyvezető alelnök asszonya a berlini prezentációjában elmondta, hogy a cége csak a fejlett technológiájának köszönhetően teheti meg, hogy már kisautókba is épít PHEV hajtást, mert a DM-i rendszer kisebb és hatékonyabb, mint a versenytársaké. Különösen igaz ez a Dolphin G hajtásláncára, amely nagyjából megegyezik az Atto 2 DM-i-ben találhatóval, de ez már a legújabb 5.0-s verziójú, amelyben javítottak a benzines és az elektromos rész hatékonyságán, a Blade akkumulátor hűtésén, továbbá az automatikus, bajuszkapcsolóval vezérelhető váltóban nedves, olajban futóra cserélték a kuplungot.