Megnéztük belülről a világ legkorszerűbb autógyárát, amely történetesen Debrecenben található

Ez a „virtual first” megközelítés állítólag már az első naptól kezdve stabil és hatékony termelést biztosít, annak ellenére, hogy a dedikáltan villanyautók számára épített gyár sok újítást tartalmaz a BMW régebbi üzemeihez képest. Igen hatékony az üzem logisztikai rendszere az innovatív „ujjszerkezetes” kialakításnak köszönhetően, amely lehetővé teszi, hogy ötből négy alkatrész a közvetlenül a gyártósor megfelelő szerelési pontjaira érkezzen, önvezető szállítójárműveknek és digitalizált adatintegrációnak köszönhetően.

Debrecen az első gyártóüzem a BMW globális hálózatában, amely a különböző telephelyek legjobb megoldásait egyesíti

Fotó: BMW

A présüzem kulcsszerepet játszik a magas termelékenység elérésében, a présgépek 9100 tonna nyomóerőt képesek kifejteni, ami megfelel annak, mintha 1500 elefánt tömege egy apró pontban összpontosulna. Mivel a BMW azonos szerszámokat és préseket alkalmaz minden gyárában a világon, optimálisan kihasználhatók a kapacitások, mivel a présüzem szerszámai különböző telephelyeken is bevethetők, és a dolgozókat a hálózaton belül képezik.

9100 tonna nyomóerőt képes kifejteni a présgép, percenként 14-szer

Fotó: BMW

Érdekesség, hogy a gyárkerítésen belül is a DHL szállítja az elkészült fém elemeket innen a 95 ezer négyzetméteres karosszériaüzembe, ahol 950 robot hegeszt belőlük karosszériákat (ez a gyár legjobban automatizált része). Minden iX3 fémvázát hatezer ponthegesztés tartja össze a lézeres hegesztéseken és ragasztásokon felül, ami a nagy torziós merevség, és az ezzel járó jó vezethetőség alapja. Bár a Tesla által kitalált, pár darabból álló, „gigacasting” technológiával készülő karosszériavázak kora a BMW-nél még nem jött el, az egyszerűsített illesztési technológiák és a fejlesztés, valamint a gyártás szoros integrációja révén náluk is csökken a járművek komplexitása, alkatrészeinek száma.