Megnéztük belülről a világ legkorszerűbb autógyárát, amely történetesen Debrecenben található

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Először a virtuális térben építették fel
A BMW debreceni gyárának egységei egy teljesen integrált és digitálisan összekapcsolt rendszerben működnek. Már az első kapavágás előtt virtuálisan teljes egészében megtervezték a csarnokokat, tesztelték és validálták a folyamatokat, minden gyártási állomást digitálisan szimuláltak és optimalizáltak két és fél évvel a valódi nyitás előtt.
Ez a „virtual first” megközelítés állítólag már az első naptól kezdve stabil és hatékony termelést biztosít, annak ellenére, hogy a dedikáltan villanyautók számára épített gyár sok újítást tartalmaz a BMW régebbi üzemeihez képest. Igen hatékony az üzem logisztikai rendszere az innovatív „ujjszerkezetes” kialakításnak köszönhetően, amely lehetővé teszi, hogy ötből négy alkatrész a közvetlenül a gyártósor megfelelő szerelési pontjaira érkezzen, önvezető szállítójárműveknek és digitalizált adatintegrációnak köszönhetően.
A présüzem kulcsszerepet játszik a magas termelékenység elérésében, a présgépek 9100 tonna nyomóerőt képesek kifejteni, ami megfelel annak, mintha 1500 elefánt tömege egy apró pontban összpontosulna. Mivel a BMW azonos szerszámokat és préseket alkalmaz minden gyárában a világon, optimálisan kihasználhatók a kapacitások, mivel a présüzem szerszámai különböző telephelyeken is bevethetők, és a dolgozókat a hálózaton belül képezik.
Érdekesség, hogy a gyárkerítésen belül is a DHL szállítja az elkészült fém elemeket innen a 95 ezer négyzetméteres karosszériaüzembe, ahol 950 robot hegeszt belőlük karosszériákat (ez a gyár legjobban automatizált része). Minden iX3 fémvázát hatezer ponthegesztés tartja össze a lézeres hegesztéseken és ragasztásokon felül, ami a nagy torziós merevség, és az ezzel járó jó vezethetőség alapja. Bár a Tesla által kitalált, pár darabból álló, „gigacasting” technológiával készülő karosszériavázak kora a BMW-nél még nem jött el, az egyszerűsített illesztési technológiák és a fejlesztés, valamint a gyártás szoros integrációja révén náluk is csökken a járművek komplexitása, alkatrészeinek száma.
Kizárólag megújuló energiaforrásokból származó villamos energiával működik a festőüzem, miközben fejlett energia-visszanyerő rendszereket és hőtárolási megoldásokat alkalmaznak benne. Ez a részleg fontos szerepet játszik a gyár öko-lábnyomának csökkentésében, évente 12 ezer tonnával kevesebb szén-dioxid-kibocsátással jár itt a festés, mint egy hagyományos autógyáréban, ami autónként 90 százalékos megtakarítás. Minden iX3-as háromrétegű fényezést (bázislakk I, bázislakk II, fedőlakk) kap, az üregvédelemről viaszolással gondoskodnak, az egyes folyamatok végén árammal fűtött kemencékben szaunáznak a karosszériák. A festőkabinok használt levegőjét 1000 fokra felfűtött kerámiaágyakon vezetik át, így a belekerült oldószer és festék közel kétharmada kinyerhető és újrahasználható belőle.
Talán az akkumulátorok összeszerelő üzeme, a TEM (Tech Energy Modul) a Neue Klasse gyártási koncepció legfontosabb része Debrecenben (a hajtó villanymotorok és a komplett tengelyek Ausztriából, a Steyrtől érkeznek készre szerelve). A miénk a világ első a BMW-gyára, amely helyben, magának szereli össze a nagyfeszültségű akkukat, ami rövid belső szállítási útvonalakat, a járműgyártással való szoros integrációt és folyamatos ellátást garantál. A BMW által kifejlesztett, hengeres lítium-nikkel-kobalt cellák – amelyek az EVE és a CATL beszállítók pár száz méterre lévő üzemeiben készülnek – 20 százalékkal nagyobb energiasűrűségűek és 40 százalékkal olcsóbban előállíthatók, mint a korábban használt, ötödik generációs cellák. Mi ez, ha nem fejlődés?
A gyár legnagyobb csarnokának számító TEM-ben állítják össze a cellákból a beépíthető akkumulátorokat, amelyek jóval kevesebb csavart és rézkábelt tartalmaznak, mint a korábbiak, továbbá strukturális merevítőként is funkcionálnak a karosszériákban („cell to body” filozófia). Érdekesség, hogy a kész, vezérléssel ellátott akkumulátorcsomagokat önvezető, igen komótosan (5 km/h-val) haladó, utánfutós járműszerelvények szállítják a szomszédos összeszerelő üzembe. A nagyfokú digitalizáció és a folyamatos minőség-ellenőrzés stabil minőséget biztosít, de ha mégis találnának hibás cellákat, azok nem a szemétbe mennek, mert újra lehet őket használni: ledarálják őket, és egy szabadalmaztatott eljárás keretében, a keletkező fekete por masszájából kinyerik az értékes fémeket és műanyagokat.
Az összes belső és külső adatbázis összekapcsolásával a debreceni logisztikában számos egymásba fonódó manuális elemzési folyamat automatizáltan zajlik. Az információk így bármikor „egy gombnyomásra” strukturáltan és kiértékelve állnak rendelkezésre digitális formában. A jövőben a gyártósoron haladó járművek is aktív, hálózatba kapcsolt résztvevőivé válnak az ipari IoT (Internet of Things) ökoszisztémának. Önelemzéseket végeznek, valós időben lépnek kapcsolatba az üzemben dolgozókkal, és automatikusan megosztják és dokumentálják a releváns üzeneteket. Erre a célra többek között a járműbe épített kamerák és informatikai rendszerek szolgálnak. Már jelenleg is az összes berendezés, szerszám, alkatrész, valamint autó is a szerelés során digitálisan kapcsolódik a gyár termelési rendszeréhez.
Oktatóközpontként is jelentős
A gyártóüzemek mellett egy több mint 6500 négyzetméteres képzési központ is működik, ahol az új munkavállalókat, a duális szakképzésben részt vevő tanulókat és az egyetemi hallgatókat készítik fel az itteni munkára, legyen az tervezés, szerelés vagy akár tesztvezetés. Valós ipari tapasztalatokat szerezhetnek a tanulók ott, ahol a végzés után rögtön karrierlehetőségek is megnyílnak számukra. Nem pusztán támogató funkcióként, hanem az üzleti modell szerves részeként tekint a BMW a debreceni „Talent Factory”-ra, amely közvetlenül hozzájárul a gyár alkalmazkodó- és versenyképességhez.
De a BMW a gyárral kapcsolatban nem erre, hanem a fenntartható működésre a legbüszkébb, amelybe a papírmentes működéstől a többlet napenergiával felfűtött, 30 centi vastag szigeteléssel ellátott, 130 MWh kapacitású (18 háztartás éves fogyasztása), energiatárolásra használt 1800 köbméteres „óriásbojleren” át a festőüzem levegőjéből visszanyert és újrahasznált oldószerig és a személyzeti WC-k öblítéséhez elraktározott esővízig sok minden beletartozik.
Összesen 400 hektáron terül el a gyár, ennek a felét építették be, a maradékon öntözésigényes gyep helyett vadvirágos réteket, méh- és juhlegelőket alakítottak ki, de a kihelyeztek T-alakú megfigyelőállásokat és odúkat is, amelyekkel ragadozó madarakat akarnak ideszoktatni. Találtak helyet 56 hektárnyi napelemnek is, amelyek a tetőkön lévőkkel együtt a gyár energiaigényének negyedét fedezik. De a maradék háromnegyed rész is fenntartható forrásból származik, fosszilis energiaforrást nem használnak itt, amiben Debrecen abszolút első a BMW-gyárak között. A világ legmodernebb és leghatékonyabb BMW-gyára egyben az észak-alföldi régió fejlődésének meghatározó motorja, amely a járműgyártáson túl hozzájárul a helyi gazdasági ökoszisztéma kiépítéséhez is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!