Cuvée japán módra: szóda nélkül is jó? - Honda CUV e: teszt (top5)

Mindkét kerék 12 colos, az elsőt tárcsa lassítja. Csak kombinált fékrendszert (CBS) adnak, blokkolásgátló felárét sincs

Fotó: Kismartoni András

4. Lakott területen van elemében

Egyszerű felépítése dacára a stabil futómű hamar bizalmat ébreszt a pilótában, a jó néhány riválisból ismert villanymotor-zúgás sem útitársunk, viszont a keresztbordákon és kátyúkon kellemetlenül dobál. Lakott területen kívül behatárolja használatát a gyárilag 83, általunk mérve 95 km/h-s végsebesség, ha meg a gyorsan apadó hatótáv. Valós körülmények közt az ígért 70 helyett inkább 50-60 kilométert lehet megtenni vele, amit némi tervezéssel elegendő ugyan, ám a töltéshez mindig ki kell venni és a hangosan zúgó dokkolóba kell helyezni a 10-10 kilós akkukat.

Egy rugóstag került hátra, az előfeszítés sem állítható. Teljesítménye alapján hiba lenézni az e-motort, 22 Nm a nyomaték

Fotó: Kismartoni András

5. Tényleg megéri benzin nélkül?

Szerintünk 230 voltos dokkolóból érdemes egy másodikat is beszerezni párhuzamos, vagy éppen irodai és otthon külön töltéshez, ami 0-ról 100 százalékig akkumulátoronként hat órán át tart. Így ugyanis meglehetősen körülményes a használata, ráadásul a koncepció létjogosultságát igazoló közterülti akkucsere-állomás program még csak Ázsia bizonyos térségeiben működik. Kifinomult és kevésbé átgondolt megoldások egyaránt jellemzik tehát a villany-Hondát, melynek 1,96 millió forintos ára aligha lesz széles tömegeknek vonzó ajánlat a 700 ezerrel olcsóbb PCX-hez képest.

A gyorsrögzítős akkuk kapacitása 1,31 kW (mint egy hibrid autóé); csak mindkettő töltöttsége esetén mozgásképes

Fotó: Kismartoni András

Kihagyott ziccer Sokat javítana a CUV e: használati értékén, ha (a NIU-hoz és néhány más robogógyártóhoz hasonlóan) beépítenének egy fedélzeti töltőt. Így konnektor közelében parkolva egy kábellel könnyen lehetne szinkronban táplálni a két akkut, megtartva persze a kiemelés lehetőségét is.