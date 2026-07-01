Gigantikus akkumulátort kapott az új BMW X5 elektromos változata

Milyen belül?

Fotó: BMWBMW X5

A BMW nagy hangsúlyt fektetett mind az anyagokra, mind a technológiára az utastérben. Például az opcionális Clear and Bold csomag részeként valódi palakő is díszítheti a középkonzolt, amelyet üvegelemek egészítenek ki a sebességváltón és a hangerőszabályzón. Indirekt hangulatvilágítás húzódik az ajtótól az ajtóig, a széles szélvédő alatti széles panoráma kijelző és a hatalmas panoráma üvegtető minden modellhez jár, utóbbi körülbelül 2,6 négyzetméteres.

Fotó: BMW X5

Az iX3 sokat kritizált függőleges küllős kormánykereke itt is jelen van (még az M Sport csomaggal is), de az M Sport Professional csomagra való frissítéssel már egy hagyományosabb, háromküllős kormánykereket kaphat a vevő. Bár minden új X5 lágyan záródó, ún. „soft close” ajtókkal rendelkezik, teljesen automatikus, villanymotoros ajtómozgatás funkció is választható az extralistáról. 17,9 colos az oldalra döntött érintőképernyő, de rendelhető egy térhatású, szélvédőre vetítő head-up kijelző és egy 14,6 colos utasoldali képernyő is.

Hajtásláncok

Fotó: BMW X5

A belső égésű motorral szerelt modellek közül az X5 40 xDrive a legolcsóbb, a háromliteres, turbós sorhatos 400 lóerőt és 540 Nm nyomatékot produkál, amihez jön még a 48 voltos lágy hibrid rendszer 18 lóereje és 200 Nm-e. Már ezzel a motorral is 5,1 másodperc alatt megvan a százas sprint, és a 250 km/h-s végsebesség. Az X5 50e xDrive nevű plug-in hibrid ugyanezt a soros hathengeres motort egy 197 lóerős, 280 Nm nyomatékú villanymotorral párosítja, így a hajtáslánca összesen 490 lóerőt és 700 Nm-t produkál. 0-ról 100 km/h-ra 4,6 másodperc alatt gyorsul ez a verzió, tisztán elektromosan akár 71 km-t is megtehet (mivel az akkumulátor kapacitása 19,2 kWh-ról 26,5 kWh-ra nőtt).

Fotó: BMW X5

Továbbra is van dízel X5-ös (40d xDrive), ebben a sorhatos háromliteres motor 286 + 10 lóerőt és 650 Nm-t ad le, amihez itt is hozzájön a 48 voltos lágy hibrid rendszer 18 lóereje és 200 Nm-e. A BMW 7,3 literes átlagfogyasztást ad meg, így a hatótáv a 75 literes tankkal több mint ezer kilométer. Minden belső égésű motoros X5-öshöz alapáron jár a nyolcfokozatú automata váltó és az összkerékhajtás.