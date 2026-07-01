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Gigantikus akkumulátort kapott az új BMW X5 elektromos változata

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A SUV ötödik nemzedéke már a Neue Klasse formajegyeket viseli magán, de az alapok még a régi X5-ből származnak.

Gulyás Péter
2026. 07. 01. 12:45
Forrás: BMW X5
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Milyen belül?

BMW X5
Fotó: BMWBMW X5

A BMW nagy hangsúlyt fektetett mind az anyagokra, mind a technológiára az utastérben. Például az opcionális Clear and Bold csomag részeként valódi palakő is díszítheti a középkonzolt, amelyet üvegelemek egészítenek ki a sebességváltón és a hangerőszabályzón. Indirekt hangulatvilágítás húzódik az ajtótól az ajtóig, a széles szélvédő alatti széles panoráma kijelző és a hatalmas panoráma üvegtető minden modellhez jár, utóbbi körülbelül 2,6 négyzetméteres. 

BMW X5
Fotó: BMW X5

Az iX3 sokat kritizált függőleges küllős kormánykereke itt is jelen van (még az M Sport csomaggal is), de az M Sport Professional csomagra való frissítéssel már egy hagyományosabb, háromküllős kormánykereket kaphat a vevő. Bár minden új X5 lágyan záródó, ún. „soft close” ajtókkal rendelkezik, teljesen automatikus, villanymotoros ajtómozgatás funkció is választható az extralistáról. 17,9 colos az oldalra döntött érintőképernyő, de rendelhető egy térhatású, szélvédőre vetítő head-up kijelző és egy 14,6 colos utasoldali képernyő is.

Hajtásláncok

BMW X5
Fotó: BMW X5

A belső égésű motorral szerelt modellek közül az X5 40 xDrive a legolcsóbb, a háromliteres, turbós sorhatos 400 lóerőt és 540 Nm nyomatékot produkál, amihez jön még a 48 voltos lágy hibrid rendszer 18 lóereje és 200 Nm-e. Már ezzel a motorral is 5,1 másodperc alatt megvan a százas sprint, és a 250 km/h-s végsebesség. Az X5 50e xDrive nevű plug-in hibrid ugyanezt a soros hathengeres motort egy 197 lóerős, 280 Nm nyomatékú villanymotorral párosítja, így a hajtáslánca összesen 490 lóerőt és 700 Nm-t produkál. 0-ról 100 km/h-ra 4,6 másodperc alatt gyorsul ez a verzió, tisztán elektromosan akár 71 km-t is megtehet (mivel az akkumulátor kapacitása 19,2 kWh-ról 26,5 kWh-ra nőtt). 

BMW X5
Fotó: BMW X5

Továbbra is van dízel X5-ös (40d xDrive), ebben a sorhatos háromliteres motor 286 + 10 lóerőt és 650 Nm-t ad le, amihez itt is hozzájön a 48 voltos lágy hibrid rendszer 18 lóereje és 200 Nm-e. A BMW 7,3 literes átlagfogyasztást ad meg, így a hatótáv a 75 literes tankkal több mint ezer kilométer. Minden belső égésű motoros X5-öshöz alapáron jár a nyolcfokozatú automata váltó és az összkerékhajtás.

iX5, a villanyos

BMW X5
Fotó: BMW X5

De a legfontosabb verzió az iX5 60 xDrive, az első teljesen elektromos hajtású kivitele az X5-nek. Kívülről alig különbözik a belső égésű motoros verzióktól, de hiányoznak róla a vese maszk és a rendszámtábla közötti légbeömlők. Két villanymotorja összesen 578 lóerőt és 804 Nm nyomatékot képes leadni, amivel a szabadidő-autó 4,4 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h-ra, a végsebessége pedig csak az elektronikus korlátozás miatt 210 km/h. 645 és 845 km között változhat a WLTP hatótáv (felszereltségtől függően) a hatalmas, nettó 141 kWh-s akkumulátornak köszönhetően, amelyet az iX3-ban használt hatodik generációs, hengeres cellákból építettek. Ez a legnagyobb akkumulátor, amelyet Európában forgalmazott autóban található. Mellbevágó viszont az iX5 tömege, amely 2825 kg üresen és 3495 kg teljes terheléssel.

BMW X5
Fotó: BMW X5

A 800 V-os elektromos architektúra akár 460 kW-os DC villámtöltést is támogat, így mindössze 22 perc alatt 10 százalékról 80 százalékra fel lehet tölteni a gigantikus akkumulátort. A BMW becslése szerint 10 perc alatt körülbelül 274 km-es hatótávolságot lehet szerezni. Kétirányú töltés is rendelkezésre áll, így az iX5 képes egy otthon vagy akár egy másik elektromos autó áramellátására is.

Mikor érkezik?

BMW X5
Fotó: BMW X5

Augusztusban indul az új X5 gyártása a BMW spartanburgi gyárában, Dél-Karolinában. Először a belső égésű motorral szerelt benzines és dízel modellek gördülnek le a gyártósorról, majd az elektromos és a plug-in hibrid modellek következnek 2027 elején. A BMW a belső égésű erőforrással szerelt modellek piaci bevezetését november 28-ra tervezi, a benzines alapmodell ára Németországban 99 750 euró, ami kb. 35 millió forintnak felel meg.

BMW X5
BMW X5
BMW X5
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