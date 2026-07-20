autós hírSmartSmart Fortwopárizsi autószalon

Hivatalos képek jelentek meg az új kétszemélyes Smartról

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A városi mini negyedik nemzedékének októberben lesz a világpremierje Párizsban.

Gulyás Péter
2026. 07. 20. 14:33
Forrás: Smart
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Fotó: Smart

A Smart által kiadott látható prototípus új képei erős hasonlóságot mutatnak az év elején bemutatott koncepcióautóval, megőrizve „kerekek a sarkoknál” elvet, amely az elődökre is jellemző volt. Bár az utasteret még nem mutatták meg, az ígéretek szerint sokkal minőségibb és fényűzőbb lesz, mint a régi Fortwo-kban. Fontos változás, hogy a különálló első üléseket egybeépített padra cserélik, ami a Smart szerint teret szabadít fel az utastérben.

Egyelőre nincs hír arról, hogy a Smart tervezi-e a hosszabb tengelytávú, négyüléses Forfour elkészítését, de van rá esély, mert egy ilyen modell felvehetné a versenyt az olyan elektromos riválisokkal, mint a Citroën ëC3, a Fiat 500, vagy a Renault Twingo.
 

 

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Bogár László
idezojelekplatón

Demokrácia

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Szerencsés volna egészséges gyanakvással tekinteni mindenkire, aki arról szónokol, hogy ő és csakis ő tudja, hogy mi a demokrácia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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