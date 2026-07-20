Hivatalos képek jelentek meg az új kétszemélyes Smartról

Fotó: Smart

A Smart által kiadott látható prototípus új képei erős hasonlóságot mutatnak az év elején bemutatott koncepcióautóval, megőrizve „kerekek a sarkoknál” elvet, amely az elődökre is jellemző volt. Bár az utasteret még nem mutatták meg, az ígéretek szerint sokkal minőségibb és fényűzőbb lesz, mint a régi Fortwo-kban. Fontos változás, hogy a különálló első üléseket egybeépített padra cserélik, ami a Smart szerint teret szabadít fel az utastérben.

Egyelőre nincs hír arról, hogy a Smart tervezi-e a hosszabb tengelytávú, négyüléses Forfour elkészítését, de van rá esély, mert egy ilyen modell felvehetné a versenyt az olyan elektromos riválisokkal, mint a Citroën ëC3, a Fiat 500, vagy a Renault Twingo.

