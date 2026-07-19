Magyar bevetésre készült a világ leggyorsabb autója

Archív fotón az olasz rekorddöntés. 4,57 méter hosszú és alig 1,20 méter magas a Typ B-alapú „Rennlimousine”

Fotó: Audi Traditon

Felbőgött mögötte a V16-os, ötliteres motor, melyből fenyegetően vijjogó kompresszorral préseltek ki 343 lóerőt, és több ezer lelkes olasz néző előtt nekilódult Stuck a sztrádának. Sikerült visszahódítania a rivális ezüstnyilaktól a leggyorsabb autó rekordját egy mérföldön átlagban 320, az egyik mért csúcson pedig 326 km/h-s sebességgel. Később Berlinben még egy versenyen is rajthoz állt a Lucca, ám műszaki hiba miatt kiesett. Ezzel véget ért a története, de a tapasztalatokat felhasználták az 1936-ban debütált, körpályás és hegyi futamokon is sikeres Type C modell építéséhez.

Míg a Mercedes rekordere az orrban hordta a V16-os, kompresszoros motort, az Auto Unionban középre építették be

Fotó: Audi Traditon

Hosszú évtizedekre feledésbe merült a magyar-olasz rekordkísérlet, míg néhány éve el nem határozta az Audi Tradition, hogy készít egy replikát. Alapos tervezés után egy brit specialistánál kezdték meg a Lucca felépítését aprólékos kézi munkával, gyakorlatilag a nulláról (archív képek és kevés dokumentáció alapján), majd idén májusban bemutatkozott a régi-új jármű. Ugyanolyan, mint a vakmerő Hans Stuck által anno csúcsra járatott ősmodell, de trükkhöz folyamodtak a restaurátorok: az eredeti helyett a Type C izmosabb, 520 lóerős motorja hajtja az áramvonalas csodát. Nem akármilyen hanggal és dinamizmussal – ebből a nyári Goodwood Festival Of Speeden kapott először ízelítőt a megbabonázott közönség.

Tavasszal statikus bemutatón debütált a Lucca replikája, nemrég pedig a híres hegyi felfutón is ment Goodwoodban

Fotó: Goodwood Festival of Speed