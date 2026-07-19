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Magyar bevetésre készült a világ leggyorsabb autója

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Bőven 300 km/h felett száguldott anno az áramvonalas és bivalyerős Auto Union Lucca. Most, bő kilenc évtized után feldübörgött az eredeti terveknek megfelelően újjáépített egykori sebességrekorder V16-os motorja.

Kismartoni András
2026. 07. 19. 8:30
Levehető a hűtőrács és keskeny, küllős felnik aero burkolata, a hátsó kerekeket szoknyaszerű sárvédők fedik. Fotó: Audi Traditon
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Archív fotón az olasz rekorddöntés. 4,57 méter hosszú és alig 1,20 méter magas a Typ B-alapú „Rennlimousine”
Fotó: Audi Traditon

Felbőgött mögötte a V16-os, ötliteres motor, melyből fenyegetően vijjogó kompresszorral préseltek ki 343 lóerőt, és több ezer lelkes olasz néző előtt nekilódult Stuck a sztrádának. Sikerült visszahódítania a rivális ezüstnyilaktól a leggyorsabb autó rekordját egy mérföldön átlagban 320, az egyik mért csúcson pedig 326 km/h-s sebességgel. Később Berlinben még egy versenyen is rajthoz állt a Lucca, ám műszaki hiba miatt kiesett. Ezzel véget ért a története, de a tapasztalatokat felhasználták az 1936-ban debütált, körpályás és hegyi futamokon is sikeres Type C modell építéséhez.

Audi recreated the Auto Union Lucca. After just over three years of construction, the record-breaking car was completed in early 2026. Detail: 16-cylinder-engine with supercharger.
Míg a Mercedes rekordere az orrban hordta a V16-os, kompresszoros motort, az Auto Unionban középre építették be
Fotó: Audi Traditon

Hosszú évtizedekre feledésbe merült a magyar-olasz rekordkísérlet, míg néhány éve el nem határozta az Audi Tradition, hogy készít egy replikát. Alapos tervezés után egy brit specialistánál kezdték meg a Lucca felépítését aprólékos kézi munkával, gyakorlatilag a nulláról (archív képek és kevés dokumentáció alapján), majd idén májusban bemutatkozott a régi-új jármű. Ugyanolyan, mint a vakmerő Hans Stuck által anno csúcsra járatott ősmodell, de trükkhöz folyamodtak a restaurátorok: az eredeti helyett a Type C izmosabb, 520 lóerős motorja hajtja az áramvonalas csodát. Nem akármilyen hanggal és dinamizmussal – ebből a nyári Goodwood Festival Of Speeden kapott először ízelítőt a megbabonázott közönség.

Tavasszal statikus bemutatón debütált a Lucca replikája, nemrég pedig a híres hegyi felfutón is ment Goodwoodban
Fotó: Goodwood Festival of Speed

 

Kilencven éve rendezték az első magyar Grand Prix-t

 

Közel százezer néző előtt, a Királyi Magyar Automobil szervezésében 1936. június 25-én tartották az első magyar nagydíjat Budapesten, a Népligetben. Bár ez eredménye nem számított bele az Európa-bajnoki értékelésbe, a korszak legtöbb sztárpilótája rajthoz állt. Ekkor már a Type C-vel domináltak az Auto Union pilótái (év végén összesítésben első lett Bernd Rosemeyer, második Hans Stuck), de a szűk budapesti pályán a fordulatokkal teli budapesti versenyt nem tudták dominálni, így azt Tazio Nuvolari nyerte meg egy Alfa Romeo 8C-vel. Fontos megemlíteni, hogy a hetedik – utolsó – helyen Hartmann László ért a többi autónál kisebb teljesítményű Maserati 6CM-mel. Ekkoriban még senki sem gondolta, hogy a következő magyar nagydíjra fél évszázadot kell várni, amikor is előszőr látogatott a Hungaroringre a Formula-1 mezőnye. 

Első sorból indultak, de nem nyertek az Auto Unionok a viszonylag kis tempójú, kanyargós népligeti versenyen
Fotó: Fortepan/Horváth József

 

 

 

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