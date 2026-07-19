Magyar bevetésre készült a világ leggyorsabb autója

Felbőgött mögötte a V16-os, ötliteres motor, melyből fenyegetően vijjogó kompresszorral préseltek ki 343 lóerőt, és több ezer lelkes olasz néző előtt nekilódult Stuck a sztrádának. Sikerült visszahódítania a rivális ezüstnyilaktól a leggyorsabb autó rekordját egy mérföldön átlagban 320, az egyik mért csúcson pedig 326 km/h-s sebességgel. Később Berlinben még egy versenyen is rajthoz állt a Lucca, ám műszaki hiba miatt kiesett. Ezzel véget ért a története, de a tapasztalatokat felhasználták az 1936-ban debütált, körpályás és hegyi futamokon is sikeres Type C modell építéséhez.
Hosszú évtizedekre feledésbe merült a magyar-olasz rekordkísérlet, míg néhány éve el nem határozta az Audi Tradition, hogy készít egy replikát. Alapos tervezés után egy brit specialistánál kezdték meg a Lucca felépítését aprólékos kézi munkával, gyakorlatilag a nulláról (archív képek és kevés dokumentáció alapján), majd idén májusban bemutatkozott a régi-új jármű. Ugyanolyan, mint a vakmerő Hans Stuck által anno csúcsra járatott ősmodell, de trükkhöz folyamodtak a restaurátorok: az eredeti helyett a Type C izmosabb, 520 lóerős motorja hajtja az áramvonalas csodát. Nem akármilyen hanggal és dinamizmussal – ebből a nyári Goodwood Festival Of Speeden kapott először ízelítőt a megbabonázott közönség.
Kilencven éve rendezték az első magyar Grand Prix-t
Közel százezer néző előtt, a Királyi Magyar Automobil szervezésében 1936. június 25-én tartották az első magyar nagydíjat Budapesten, a Népligetben. Bár ez eredménye nem számított bele az Európa-bajnoki értékelésbe, a korszak legtöbb sztárpilótája rajthoz állt. Ekkor már a Type C-vel domináltak az Auto Union pilótái (év végén összesítésben első lett Bernd Rosemeyer, második Hans Stuck), de a szűk budapesti pályán a fordulatokkal teli budapesti versenyt nem tudták dominálni, így azt Tazio Nuvolari nyerte meg egy Alfa Romeo 8C-vel. Fontos megemlíteni, hogy a hetedik – utolsó – helyen Hartmann László ért a többi autónál kisebb teljesítményű Maserati 6CM-mel. Ekkoriban még senki sem gondolta, hogy a következő magyar nagydíjra fél évszázadot kell várni, amikor is előszőr látogatott a Hungaroringre a Formula-1 mezőnye.
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