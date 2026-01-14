idezojelek
Mensáros László üzen

A proli ravasz. Nem hisz neked, bizalmatlan.

Bayer Zsolt
2026. 01. 14. 16:08
A Telex nagyot ment Szentkirályi Alexandra nyakláncának ügyében. 6,5 milliósnak írták, ami valójában 39 ezer forint.

Ez most az új divat arrafelé, Hadházy vezette be. Lessük, ki mit visel, aztán hergeljük vele a prolit.

Prolik hergelik a prolit.

Mensáros László, az egyik legelegánsabb, legpolgáribb színészünk írt erről még valamikor a nyolcvanas években, és nem is tudta, hogy a hadházykról és a telexesekről (meg az összes többiről) írja. Ezt írta:

A proli ravasz. Nem hisz neked, bizalmatlan.
Meg van győződve arról, hogy be akarod csapni. Pláne, ha tudja, hogy tanultál és szellemi munkából élsz. Tanulni csak azt lehet, hogy őt hogy kell becsapni. A gondolkodás funkcióját tulajdonképpen ebben látja. Ezért ab ovo védekező állásba helyezkedik, s inkább ő üt először, mielőtt te ütnél, és hiába magyarázod utána, hogy te nem is akartál ütni. Ezért nem lehet prolival barátkozni! Vagy ha barátkozol, eljön a pillanat, amikor fellázad tehetetlen butaságában, meg van győződve arról, hogy meg akartad alázni, fitogtatni akartad a tudásodat és ezzel valami őt kihasználni akaró célt elérni, tehát valamilyen módon a kultúrával »kivenni a fegyvert a kezéből«, amivel neki örökké védekezni kell az »okos« világ ellen, és mindezekért végül elárul.
Elárul mindent: téged, a világot, a saját életét. A proli örökké érzékeny. Bosszút kell állnia. A proli a legszörnyűbb állat a világon. Bár nem akarom az állatokat bántani. A proli nemcsak a fölötte állóval szemben kegyetlen: a hasonló proli szomszédja épp úgy ellensége. Lesi, figyeli, hogy mije van. Ha egy hamutartóval többje van, már följelenti, álmában megöli (ez a rosszabb). Tehát maguk között sem tudnak békességben élni. Nem véletlen, hogy régen nem hagyták őket szabadjára. Ma azt mondják, hogy azért nem, mert féltek, hogy az urakat fölfalják. Nem! Az urak féltek, hogy ők egymást fölfalják!


https://mandiner.hu/belfold/2026/01/ezt-csunyan-benezte-a-telex-ami-nekik-65-millio-az-a-valosagban-csak-par-tizezer-forintba-kerul-video

