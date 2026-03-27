Megpróbálom összefoglalni

„A Tiszát a választani tudó biztos szavazók 58 százaléka támogatja, a Fideszt 35 százalék.

A teljes népességen belül 46-30 az arány, de Hann szerint a választani tudó biztos szavazók aránya a legfontosabb.

A részvételi hajlandóság 89 százalék(...).”

Így foglalta össze a Medián legfrissebb „kutatását” a 24 két nappal ezelőtt, 25-én.

Tehát – el ne felejtsük! – 23 százalékkal vezet a szekta és 89 százalékos(!) lesz a részvétel.

Számoljunk!

A valasztas.hu szerint a választópolgárok száma, mindent összevetve

8 119 003 fő. Ennek 89 százaléka: 7 225 912 fő. Tehát ennyien mennek el majd szavazni a Medián és Endre papa szerint. A 7 225 912 58 százaléka pedig 4 191 029 fő.

Vagyis a Medián és Endre papa szerint jelenleg a szektának 4 191 029 szavazója van.

Jól jegyezzük meg ezt a számot, és majd vegyük elő április 12-én éjfél körül.

És akkor lássuk a legfrissebbet!

„A Republikon szerint Magyar Péter pártja 6 százalékponttal vezet a Fidesz–KDNP előtt a teljes népességben, 37–31 az állás. A pártválasztók, valamint a biztos szavazó pártválasztók körében 9-9 százalékponttal vezet a Tisza, mindkét esetben 49–40 az állás.

A válaszadók 78 százaléka állítja, hogy biztosan részt venne a választáson.”

Így foglalja össze ma a legfrissebb „kutatást” a 24. A legfrissebb „kutató” a Republikon.

Lehet, hogy én látom rosszul, de a két „kutatás” köszönőviszonyban sincs egymással (nemhogy a valósággal!).

De ez a 24-et meg az összes többit kicsit sem zavarja.

Ellenben HP Edina azon örömködik a Mediánra hivatkozva, hogy „átszakadt a gát”.

Ja. Az át.

De ha átszakadt a gát, és a szekta jelenleg négyötödre áll, akkor miért ez a hiszti, hogy mindenki lépjen vissza a szekta javára?

Ti értitek?

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)