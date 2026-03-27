Rendkívüli

Orbán Viktor: Mindent, amit az elmúlt 16 évben felépítettünk, a Tiszával elvinné a víz. Ki akarnak zsebelni bennünket

idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Megpróbálom összefoglalni

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
Magyar Péterszektatiszakutatás 2026. 03. 27. 16:20
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Tiszát a választani tudó biztos szavazók 58 százaléka támogatja, a Fideszt 35 százalék.

A teljes népességen belül 46-30 az arány, de Hann szerint a választani tudó biztos szavazók aránya a legfontosabb.

A részvételi hajlandóság 89 százalék(...).”

Így foglalta össze a Medián legfrissebb „kutatását” a 24 két nappal ezelőtt, 25-én.

Tehát – el ne felejtsük! – 23 százalékkal vezet a szekta és 89 százalékos(!) lesz a részvétel.

Számoljunk!

A valasztas.hu szerint a választópolgárok száma, mindent összevetve
8 119 003 fő. Ennek 89 százaléka: 7 225 912 fő. Tehát ennyien mennek el majd szavazni a Medián és Endre papa szerint. A 7 225 912 58 százaléka pedig 4 191 029 fő.

Vagyis a Medián és Endre papa szerint jelenleg a szektának 4 191 029 szavazója van.

Jól jegyezzük meg ezt a számot, és majd vegyük elő április 12-én éjfél körül.

És akkor lássuk a legfrissebbet!

„A Republikon szerint Magyar Péter pártja 6 százalékponttal vezet a Fidesz–KDNP előtt a teljes népességben, 37–31 az állás. A pártválasztók, valamint a biztos szavazó pártválasztók körében 9-9 százalékponttal vezet a Tisza, mindkét esetben 49–40 az állás.

A válaszadók 78 százaléka állítja, hogy biztosan részt venne a választáson.”

Így foglalja össze ma a legfrissebb „kutatást” a 24. A legfrissebb „kutató” a Republikon.

Lehet, hogy én látom rosszul, de a két „kutatás” köszönőviszonyban sincs egymással (nemhogy a valósággal!).

De ez a 24-et meg az összes többit kicsit sem zavarja.

Ellenben HP Edina azon örömködik a Mediánra hivatkozva, hogy „átszakadt a gát”.

Ja. Az át.

De ha átszakadt a gát, és a szekta jelenleg négyötödre áll, akkor miért ez a hiszti, hogy mindenki lépjen vissza a szekta javára?

Ti értitek?

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekválasztás

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballtorna

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekUkrajna

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekautós hír

Átadták az első magyar vásárlónak az új, Debrecenben gyártott BMW-t

Különleges ceremónia keretében vette át újdonsült tulajdonosa a szalagról nemrég legördült, éjfekete iX3-at.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
