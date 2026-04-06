Összeállt egy rakás volt szoci, és nyílt levélben kérik a még nem visszalépett nem tiszás jelölteket, hogy haladéktalanul lépjenek vissza. Mint fogalmaznak:

„Az utolsó percekben vagyunk. Lépjetek vissza.”

Nem értem. Eddig úgy tudtam, a Tisza körülbelül 30 százalékkal vezet, „már csak a kétharmad a kérdés”. De akkor mi a búbánatos tökömért kell visszalépni mindenkinek, aki él és mozog? Van valakinek ötlete?

