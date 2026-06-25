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Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Számok, tények...

...ugyan már. Fontosabb és megbízhatóbb ezeknél a min. el. tesókájának pánsípja.

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Bayer Zsolt
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számoktényekMagyar Péter 2026. 06. 25. 8:20
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Kiss Gergely
idezojelekkormány

Nem lesz jobb minden, mint eddig, nagy ára lehet a bosszúkormányzásnak

Kiss Gergely avatarja

Ami az Országgyűlésben folyik, arra egyszerűen nincsenek szavak. Szerintem ilyet még a nálam idősebbek sem láttak. Steindl Imre falai közé bekötözött a Való világ.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu