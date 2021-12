„A politikában nincs ezüstérem”

– A Nézőpont Intézet megalapítása egy kitüntetett történelmi pillanathoz kötődik: 2006-hoz, a baloldal által hazugságokkal megnyert parlamenti választás utáni időszakhoz – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a szervezet 15. születésnapja alkalmából tartott tegnapi rendezvényen. A kormányfő hozzátette: egy nagyarányú választási siker megszületéséhez először is elemzésre van szükség, utána tervezésre, a tervezés után pedig dolgozni kell, „akkor jön a meló, és a végén kivetik az eredményt”.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a győzelmet nem fújja be a szél, kétharmada nincs az embernek véletlenül, különösen nem kétszer vagy háromszor egymás után. Felhívta a figyelmet, hogy intellektuális szenvedély nélkül nincsen politika.

– A vitákat ugyanis nem tudod megnyerni, hogyha magát a vitát nem élvezed

– jegyezte meg.

A rezsiharc örök

A kormányfő idézte Margaret Thatcher mondását, miszerint a kommunisták mindig kifogynak mások pénzéből. „És ez valóban így van, és miután kifogytak a mások pénzéből, újabb adókat kell kivetniük, ezekkel megemelik a megélhetési költségeket. Vagyis azt akarom mondani, hogy

a rezsiharc örök.

És ma is így van ez, és a mostani, előttünk álló választáson sem lesz másképpen vagyunk mi, akik a rezsit csökkentettük, alacsonyan akarjuk tartani, és vannak, akik azt mondják, hogy ez észszerűtlen, hogy hagyni kell, hogy a piac szabályozza, az emberek meg fogyasszanak inkább kevesebbet” – tette hozzá.

A kormányfő kiemelte: amikor megszületett a Nézőpont Intézet, felszámolták ezt a tarthatatlan helyzetet, „segítettek abban, hogy leszámoljunk végre a hazugság korával, és szabad legyen végre kimondani Magyarországon, hogy hányadán is állnak valójában a dolgok”.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a politikai elemzés mint szakma 2006-ban meglehetősen kezdetleges állapotban volt Magyarországon.

Innen jutottunk el oda, hogy ma már korszerű, nyugat-európai mércével is felépítettnek mondható elemző-kutató munka folyik. Kell egy olyan háttér, ilyen a Nézőpont Intézet is, amelynek az a küldetése, hogy torzításmentesen, a valóság igényével és a tudománynak az eszközeivel szemlélje a te munkádat. Ez választja el a politikától és a publicisztikától egyszerre a politikai elemzést

– emelte ki, hozzátéve, hogy a Nézőpont volt talán az első olyan magyar intézet, amely átgondoltan és tudatosan a nyugati think tankek (agytrösztök) mintájára jött létre Magyarországon.

Orbán Viktor kitért rá, hogy a Nézőpont alapítása óta eltelt 15 év, és ebből 12 évet kormányon voltak. „Hálásak vagyunk a Nézőpont Intézetnek, mert segítettek bennünket abban, hogy megismerhessük az emberek véleményét. Szükség van szakpolitikai javaslatok kidolgozására, ezeket is tisztelettel köszönjük. És a harmadik dologért is, a médiaviszonyok értő elemzéséért is hálásak vagyunk” – közölte.

A magyar érdek felől nézni a világot

A kormányfő hangsúlyozta: nincs nemzeti szuverenitás, ha nincsenek nemzeti kézben lévő, elemző-kutató cégek, amelyek előkészítik a politikai döntéseket. Ezek legalább olyan fontosak, mint a bankok, mint a hadsereg, a közlekedéshez szükséges eszközök vagy éppen az energiaszektor – mutatott rá. Szükségesnek nevezte, hogy legyenek olyan magyar koponyák, akik magyar szemmel és magyar érdekekből kiindulva írják le mindannyiunk számára, persze elsősorban döntéshozók számára, hogy a magyar érdekek felől nézve, hogyan is fest a világ.

A miniszterelnök beszélt a közelgő választásokról is. Megjegyezte, hogy vannak olyan elemzőközpontok is, amelyek rendszeresen azzal riogatják a magyar közvéleményt, hogy nem is biztos, hogy lesznek választások.

De mi azonban mindannyian tudjuk, hogy választások lesznek, mert Magyarország egy szabad és demokratikus ország, ahol azt a kérdést, hogy merre menjünk és kiknek a programját és kikkel valósítsuk meg, azt a választópolgárok fogják eldönteni

– nyomatékosította.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: bár a politikában a dolgok egy-két nap alatt is meg tudnak változni, „elegendő, ha a Városháza mostani ügyére gondolunk, de mégiscsak azzal kell észszerű módon kalkulálnunk, hogy az előttünk álló választásnak a mi politikai közösségünk úgy vág neki, úgy vág bele, hogy esélyes”.

Az esélyesség lehetőség, az esélytelenség teher

– Az esélyesség az sosem terv, az egy lehetőség, egy munka, amit ki lehet számolni, meg lehet tervezni és el lehet végezni. Az esélytelenség az valódi teher, mert ott valami olyan bravúrt kell bemutatni, amivel a kialakult erőviszonyokat kell megváltoztatnod – tette hozzá. – Egyelőre úgy látom a mostani elemzésekből, hogy elegendő, ha a következő öt-hat hónapban bravúrok bemutatása nélkül, tisztességesen, becsületesen, napi sok-sok órát dolgozva, az emberek megélhetését szem előtt tartva elsősorban elvégezzük a munkánkat. Az olimpián a második hely megsüvegelendő teljesítmény, ezüstérmet adnak érte. De a politikában nincs második hely, nincsen ezüstérem, csak két dolog van: győzelem vagy vereség – zárta beszédét a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Hír TV/képernyőfotó)