Karácsony megint a kormányra mutogat

„Nem először vagyok kénytelen azt mondani, hogy Palkovics Fudan-ügyi miniszter hazudik. Az én aláírásom ugyanis biztosan nem feltétele, hogy a kormány kifizesse a budapesti közlekedésnek járó 12 milliárd forintot. Azt rögzítő dokumentumon ugyanis Orbán Viktor és Áder János aláírása szerepel, hiszen erre a költségvetési törvényben vállalt kötelezettséget a kormány” – írta közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester, miután az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményben reagált arra, hogy miért nem folyósították eddig a szóban forgó összeget.

A minisztérium leszögezte: a pénz kifizetésének feltétele a szerződés aláírása. A fővárosi önkormányzatnak törvényben előírt elsődleges feladata a tömegközlekedés biztosítása Budapesten. Ha a főváros még ezt sem tudja megoldani, akkor a főpolgármester tényleg alkalmatlan. Mint írták: minimális együttműködési hajlandóság esetén már hosszú hónapokkal ezelőtt rendezhette volna a budapesti tömegközlekedés idei finanszírozásának ügyét a fővárosi önkormányzat. Bár alkalmatlanságból vagy legújabban figyelemelterelési szándékkal nem tett érte semmit, a kérdés megoldásának kulcsa még mindig a főpolgármester kezében van.

Karácsony Gergely állítására reagálva az ITM bemutatta azt a két szerződést, amelyeket alá kellene írnia a főpolgármesternek, Walter Katalinnak, a BKK vezérigazgatójának, Palkovics László innovációs miniszternek és a főváros pénzügyekért felelős aljegyzőjének. A dokumentumban sehol sem tűnik fel Orbán Viktor vagy Áder János neve. Mi több, azt ITM azt is aláhúzta, hogy a támogatás kifizetését megalapozó megállapodások véglegesítése kizárólag a fővárosi önkormányzaton múlik.

A városvezetés azonban nem hajlandó az agglomerációs személyszállítási közszolgáltatások finanszírozásából a valós teljesítés alapján rá eső részt megfizetni, és a finanszírozási megállapodást ennek megfelelően megkötni.

Mint ismert: a főváros az elmúlt napokban belengette a közösségi közlekedés leállítását, amennyiben a kormány nem kezdi meg az utalást. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a Népszavának úgy fogalmazott: a BKV csütörtökig húzhatja a fővárostól kapott támogatásból és az eddig befolyt jegyárbevételből, de azután kiürül a közlekedési kassza. Később Kiss azt mondta, amennyiben a kormány megnyitja a pénzcsapot, azaz megkezdik az utalásokat, az év végéig biztosítják a tömegközlekedés működését.

Felterjesztési joggal él a főváros

A Fővárosi Közgyűlés baloldali többsége szerdai ülésén felhatalmazta Karácsony Gergelyt, hogy a főváros éljen felterjesztési jogával, és kérjen kormányzati intézkedést tíz, Budapestet érintő kérdésben, köztük a BKV támogatásának ügyében. A vitában Kovács Péter, a XVI. kerület fideszes polgármestere emlékeztette a főpolgármestert további kijelentésére: – Tudtuk, hogy ön egy báb, egy olyan ember, akit előretolnak, akit tudnak rángatni jobbra-balra, aki vezetőnek teljesen alkalmatlan – mondta Kovács. – Meglepődtem, hogy a szokásos napirendi ömlengését nem a pulpituson mondta el. Az szokott lenni, hogy ide ki tetszik jönni, síró hangon, áldozatszerepben – mondta a főpolgármesternek címezve Kovács Péter, aki emlékeztette Karácsonyt, hogy napirend előtti felszólalásában felidézte a miniszterelnök szavait, amely szerint „ugyanúgy fog hozzáállni a fővároshoz, mint korábban”.

– Meglátásom szerint most így van, egy dolog változott: a főváros vezetése nem áll úgy a kormányhoz, mint korábban. Önök kitaláltak egy marketingkoncepciót, ami arról szól, hogy a Fidesz-kormány tönkreteszi Budapestet, és erre építik fel egész kampányukat a jövő évi parlamenti választásig. Ne adj’ isten, de ha önök győzedelmeskednének a választáson, majd az lesz, hogy egy csapásra minden megváltozott. Bár semmi nem változik finanszírozásban, de onnantól kezdve mindenre lesz pénz. Ahogy most is lenne pénz, ha akarnák, de ahhoz dolgozni kéne és nem a marketingdumát kellene nyomni

– hívta fel a figyelmet a XVI. kerület polgármestere.

Bagdy Gábor, a Fidesz–KDNP képviselője, korábban a költségvetésért felelős főpolgármester-helyettes felidézte, hogy a Tarlós István által vezetett fővárosnak hosszú évekbe telt, amíg kialakult egy normális együttműködés a kormánnyal.

– Büszkék vagyunk arra, hogy létrejött egy intézményesített együttműködési forma, ez a folyamat majdnem kilenc évig tartott – utalt arra Bagdy, hogy a közgyűlés elé került felterjesztési joggal felruházott pontokat a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában kellene megtárgyalni. A képviselő emlékeztetett arra, hogy hasonló helyzet volt 2010-ben, amikor egy új városvezetés vette át az irányítást.

Mindezt azért mondja el, mert két éve hallgatja a baloldali vezetés panaszáradatát, amire most már nehéz nem reagálni.

– Mint a mostani vezetés, a korábbi is azzal kezdte meg tevékenységét, hogy valami módon megnézte, hogy mi az örökség, ami nem volt túl fényes. 180 milliárd forint adósság, 60 milliárd forint működési adósság BKV-nál. Most is nehéz, de higgyék el, akkor sokkal nehezebb volt. Tarlós István idején más stratégiát választottunk, mi nem elkezdtünk panaszkodni, hanem megpróbáltuk megoldani a problémákat. Amit valljunk be, sikerült. Amikor önök megnézték a kasszát, akkor éppen 180 milliárd volt benne. Nem hiányban, többletben – hívta fel a figyelmet a képviselő.

Bagdy Gábor leszögezte: nehezebb helyzetből is ki lehet jönni, csak megfelelő stratégiát kell választani. A kormánypárti képviselő felszólalásában azt is megjegyezte: nehéz egy fővárosnak kihúzni magát a bajból, ha a legfőbb partnerével, a kormánnyal állandó harcban áll.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Havran Zoltán)