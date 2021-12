Pavilon helyett ismét fóliába bugyolálták a Vörösmarty-emlékművet

Ismét fólia takarja a Vörösmarty emlékművet. A carrara-i márványból készült szoborcsoport védelme érdekében még 2019-ben a Hello Wood csapata állagmegóvó és bemutató pavilont tervezett és épített a Vörösmarty emlékműnek. A megrendelő a Tarlós István vezette fővárosi önkormányzathoz tartozó Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ volt, amely a nyílt pályázatot is kiírta. A szerződést már 2019 október végén írta alá az új baloldali városvezetés, mielőtt a fővárosi céget beolvasztották volna a Budapest Brand imázscégbe. A állagmegóvó pavilon ára közel negyvenmillió forint volt, az új városvezetés láthatóan mégsem kívánja továbbra is hasznosítani az építményt.

Az impozáns pavilon azzal a céllal épült meg, hogy a téli hónapokban se legyen rejtve a szemek elől a szoboregyüttes, amely az azt megelőző években fóliával volt letakarva, hogy védve legyen a téli időjárás viszontagságaitól. Ezt az esztétikailag is méltatlan megoldást kívánta megszüntetni az akkori városvezetés, és egy 10 méter magas, acélból készült, szakrális hangulatú pavilont emelt a műalkotás köré. Az építmény ideiglenes, a téli szezon végén szétszedett elemeit a következő télen újra összeállíthatóak lettek volna, ám ez tavaly és idén is elmaradt.

Egy évig volt látható télen is a Vörösmarty téri szoboregyüttes Fotó: olvasói fotó

Karácsony Gergely főpolgármester még 2019-ben a karácsonyi vásár kapcsán tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a téren lévő Vörösmarty-szobor eddig az ünnephez és a fővároshoz is méltatlan védelmet kapott a téli időszakban, a Hello Wood progresszív csapatának köszönhetően mostantól már egy innovatív építmény ad oltalmat a szobornak, amely egyúttal felhívja a figyelmet az értékeinkre.

Úgy tűnik, hogy az új baloldali városvezetésnek mindez egy télen volt fontos.

Borítókép: fólia alá bújtatott Vörösmarty-emlékmű (Fotó: olvasói fotó)