Új élettársával bujkálhat Jakab Péter?

A cikk szerint Jakab a külvilág és persze a családja elől is igyekezhet eltitkolni ezt a lakást, nyilvánvalóan azért, hogy fenntarthassa az odaadó családapa látszatát. Közben néha hazamegy Miskolcra és úgy tesz, mintha…

A Bors újságírói azt is kiderítették, hogy a Jobbik elnöke hosszú hónapok óta eltitkolt élettársi viszonyban élhet Budapesten egy, a feleségénél sokkal fiatalabb nővel. A portál szerint ezzel nemcsak a családját, a feleségét, de a pártját is kínos helyzetbe hozhatta.

Budán, néhány percre a Jakab család kelenföldi ingatlanbirodalmától – egy Csóka utcai lakásban élhetnek együtt.

Jakab még a hétvégéket is új élettársával töltheti, családjától és gyerekeitől távol – írja a Bors.

Van, hogy esténként kint az utcán várja a hölgyet és elébe szalad…

A Bors állítása szerint életvitelszerűen együtt élhetnek.

A Bors újságírói tanúi voltak annak is, hogy a pártelnök sofőrje reggelente ide, a Csóka utcába jön Jakabért és élettársáért. A Bors felvételein jól látszik az is, hogy a pártelnök és a hölgy mennyire titkolni próbálják ezt a kapcsolatot. Az utcára lépve azonnal körülnéznek, nem veszi-e észre őket valaki, vagy gyakran egymástól külön, néhány perc különbséggel jönnek ki és mennek be. Mozdulataik, gesztusaik azt sugallhatják, nagyon félnek attól, hogy fény derül kapcsolatukra.

A gond mindössze az, hogy a Jobbik elnöke nemcsak a kamulakással, az Országgyűléstől kicsalt pénzzel, de pártja, a politikai közvélemény, sőt gyanútlan családja becsapásával is hamis látszatot kelthet. Facebook-posztjaiban, minden ilyesfajta megszólalásában ugyanis a családjáról, gyerekeiről gondoskodó boldog családapa látszatát igyekszik kelti

– emeli ki cikkében a Bors, akik szerint a valóság az, hogy hónapok óta titkos élettársi viszonyt folytathat az említett nővel, persze a lehető legnagyobb titokban a budai Csóka utcában. A portál szerint a lakás fenntartása, finanszírozása is további kérdéseket vethet fel.

A Bors információit később megerősítették jobbikos forrásaik. A párt vezetői közül néhányan hosszabb ideje tudhatnak a titkos lakásról, Jakab „kettős életéről”, és élettársáról.

A cikk szerint olyan, a párt belső életét közelről ismerő személlyel is beszéltek, aki személyesen járhatott a harmadik emeleti lakásban. Ő is megerősítette, hogy a pártelnök a családját, feleségét félrevezetve, életvitelszerűen együtt élhet ezzel a bizonyos hölggyel.

Jakab Péter és a titokzatos nő