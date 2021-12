Jakab Péter családja sorra veszi a lakásokat Kelenföldön

Meglepő módon egymástól szinte néhány lépésnyi távolságra, Kelenföldön az új pláza közelében vásárolnak Jakabék, mint akik trükkös ingatatlanszakértőként jó előre pontosan felmérték, hogy az Etele Plaza megnyitása szinte azonnal 20–30 százalékkal felértékeli a környékbeli lakások árát.

És mintha valamiért fontos lenne a Jakab-klán számára az is, hogy 4-5 perc sétával valamennyi ingatlanuk gyalog bejárható legyen!

Sajátos módon még Jakab Péter kamulakása is ugyanezen a környéken található. Jakab Péter itt, Kelenföldön béreltet magának egy lakást az Országgyűlés Hivatalával, azonban nem lakik ott. Az ingatlant a tulajdonossal, miskolci szomszédjával összejátszva kiadták másnak, vagyis ezzel a sunyi trükkel dupla haszonra, havi legalább félmillió, éves szinten akár 6 millió forintra tehetnek szert.

Először Jakab Péter nővére és a férje vágtak bele a kelenföldi ingatlanbizniszbe. Rácsaptak egy Fehérvári úti lakásra, ez lett a családi birodalom első darabja. Aztán jött egy lakás a Bocskai úton, ez is egy közeli családtag, a Jakab nővér anyósának a nevén fut.

Nem álltak itt meg, néhány hónapja egy Etele úti ingatlan megvásárlása következett. Ezt a lakást tavaly decemberben már kizárólag Jakab Péter testvérének a férjére íratták. A Jobbik vezető politikusai szerint egyértelműen azért, mert nem akarták, hogy a pártelnök neve szerepeljen a tulajdoni lapon, inkább egy családi strómant választottak.

Elgondolkodtató az is, hogy Jakab Péter korábbi lakásbérlete – persze ezt is az Országgyűlés Hivatala fizette – ugyanabban a házban volt a földszinten, ahol most néhány hónapja újabb ingatlan vettek…