A baloldal a botránypolitizálásban érdekelt

– Véget ért a parlament őszi ülésszaka. Miként értékeli az Országgyűlés elmúlt egy éves munkáját?

– Nehéz év van mögöttünk, a járvány újabb hullámai miatti veszélyhelyzetben kellett kormányozni. Ennek ellenére sok olyan jogalkotási kérdésben is sikerült előre lépnünk, amelyek a magyar emberek életét, biztonságát szolgálják. A legfontosabb viszont mindenképpen a koronavírus okozta nehézségek kezelése volt. Az emberéletek megóvása mellett újra kellett indítanunk a magyar gazdaságot is.

Az országot szerencsére felkészülten érte a Covid-válság, így Magyarország jó teljesítőképességének hála béremelések, minimálbéremelés, a családosok szja-visszafizetésének a lehetősége, a fiatal munkavállalók adóterheinek könnyítése, a nyugdíjemelés és a nyugdíjprémium kifizetése mellett számos előrelépést tudott tenni a kormányzat.

– Az utóbbi hónapokban jelentős intézkedéseket ismertetett a kormány, amiket a baloldal folyamatosan támadott. Mi a véleménye erről?

– Összességében azzal, hogy a baloldal kritizálja és támadja a kormánypártok politikáját, nem lenne baj. Azzal azonban baj van, hogy a baloldal minden lépését csak és kizárólag a saját, rövidlátó politikai érdekei mentén hozza meg. Legyen szó akár a migrációról vagy a pandémia kapcsán elkerülhetetlen kormányzati intézkedésekről, mindig azzal kell szembesülnünk, hogy nem az a szempontjuk, ami a magyarságnak, családjainknak, vagy a magyar embereknek jó, hanem hogy mivel lehet szavazatot szerezni, jobban helyezkedni a politikai térben hazai, esetleg nemzetközi szinten. Ők a botránypolitizálásban érdekeltek, mi a sikeres kormányzásban.

– Milyen kihívások állnak Magyarország előtt a jövőben?

– A járványnak sajnos még nincs vége, amíg ilyen mértékben okoz megbetegedést, addig hatással lesz a gazdaság működésére és ezzel együtt az emberek mindennapjaira. Kiszámíthatatlanabbá vált az élet, gyorsan kell reagálni a váratlan helyzetekre. Az első hullámban szerzett tapasztalatok jó alapot adnak ahhoz, hogy kezelni tudjuk a problémákat. Nagyon fontos, hogy mindenki oltassa be magát, ezzel felelősséget vállalva a saját életéért, családjáért és Magyarország működőképességéért. Ahhoz, hogy lassan visszatérhessen az életünk a koronavírus előtti mederbe, rá kell vennünk mindenkit, hogy tegye meg ezt az egyetlen és hatékony lépést. A kormány részéről minden védekezési lehetőség alkalmazásra került, így időben történt meg a szükséges eszközök beszerzése, az oltóanyagok megrendelése, a szükséges vakcinamennyiség biztosításához pedig kulcsfontosságú volt a keleti nyitás. Emellett megtörtént a gazdaság újraindítása is, és egy hatszázalékos növekedésnek lehetünk szemtanúi.

Kiemelendő a migrációs nyomás is, ami az elmúlt egy évben jelentősen növekedett, mivel az idén több mint százezer illegális határátlépést követtek el. Tehát a külső biztonság garantálásában a kormány a honvédséggel és a rendőrséggel karöltve helytállt. A kormány érzékelte a problémákat, majd időben lépett és megfelelően cselekedett. A legfontosabb a magyar emberek védelme és a biztonságuk garantálása.

– A második év telt el a koronavírus árnyékában. Mit szól ahhoz, hogy a baloldal továbbra sem partner a járvány elleni védekezésben?

– Nem új keletű ez a helyzet, a baloldalra korábban sem lehetett számítani. Ahogy a bajban ismerszik meg a barát, ebben a kiélezett, kihívásokkal és megoldandó feladatokkal teli időszakban még inkább nyilvánvalóvá vált, hogy kikkel lehet együttműködni és kik azok, akik politikai számításból kritizálják és akadályozzák a munkát. Amikor emberéletekről van szó, nincs helye a széthúzásnak, pláne nem a politikai haszonlesésnek. Ami még súlyosabb, hogy miközben a kormány végezte a munkáját, és az egészségügyben dolgozók rendkívüli erőfeszítéseket tettek, addig a baloldalon egymással is rivalizáltak és lejátszottak egy előválasztási játékot, ahol Márki-Zay Pétert hozták ki győztesnek, akiről azóta nagyon sok mindent megtudhattunk.

– Mit gondol Márki-Zay Péternek, a baloldal miniszterelnök-jelöltjének azon nyilatkozatairól, amikben a rezsicsökkentést, valamint a gyermekvédelmi törvényt támadja, a migrációt pedig támogatja?

– Bár a baloldali miniszterelnök-jelölt tagadja a korábbi kijelentéseit, hogy megszüntetné a rezsicsökkentést, korábban azt nyilatkozta, hogy az ostobaság és az embereknek igenis érezni kell az energiaár növekedését. Cinikusan azt mondja, hogy az emberek inkább használjanak kevesebb vizet és áramot, valamint kevesebbet fűtsenek, fürödjenek és főzzenek. Ez a megjegyzés arról tesz bizonyságot, hogy Márki-Zay nem érti a rezsicsökkentés lényegét, mert a családoknál mindenképpen több pénz marad az intézkedésnek köszönhetően.

A miniszterelnök-jelölt támogatja Brüsszel energiaár-emelési terveit és piaci árszabályozást követel, ami azt jelentené, hogy Magyarországon is újra az egekbe emelkednének az energiaárak. Ezzel Márki-Zay a gyurcsányi politikát követi, mivel Gyurcsány Ferenc és a baloldal kormányzása alatt háromszorosára emelték a gáz és duplájára az áram árát. Ma a rezsicsökkentésnek köszönhetően Magyarországon a legolcsóbb a gáz és a második legolcsóbb az áram. A rezsicsökkentéssel a családok évente átlagosan 386 ezer forintot, a lakosság összesen már több mint kétezermilliárd forintot spórolt meg. A baloldal fényesen ragyogó új hullócsillaga, Hódmezővásárhely polgármestere ugyanabba a hibába esik – nyilván így akar megfelelni politikai főnökének –, amibe a baloldali pártok évtizedes távlatban is beleragadnak, vagyis önmagukat csak a Fidesz–KDNP-vel, illetve Orbán Viktorral szemben tudják meghatározni. Képtelenek arra, hogy a tagadhatatlan eredményeket és az innovációt elismerjék. Nem adhatnak mást, mi lényegük, vagyis mivel a mi ellentétünkként határozzák meg önmagukat, a családok millióin segítő rezsicsökkentést is el kell ítélniük. A migráció kérdésében is ugyanez a helyzet, a Brüsszelnek való megfelelés erősebb, mint a hazájukért való aggódás, így ebben a kérdésben is a megfelelési kényszer hajtja őket – persze nem a magyar emberek irányába.

– Nemrég Gyurcsány Ferenc úgy nyilatkozott, hogy Márki-Zay Péter a kapitány. Miként látja most Gyurcsány szerepét a baloldalon?