Covid-mentes áldott karácsonyt és boldog új évet a polgárőröknek!

Ünnepi köszöntővel fordult a több mint hatvanezer polgárőrhöz, a szervezet támogatóihoz és barátaihoz Túrós András, az Országos Polgárőrszövetség elnöke. A polgárőrök döntő többsége már felvette a Covid elleni oltást, de még jó néhányan vannak, akik egyet sem kaptak – állapította meg, hozzátéve: a Covid itt maradt, újra tömegesen fertőzi az embereket, sajnos egyre többen veszítik életüket a járvány miatt. A tudomány és a szakemberek szerint egyetlen hatékony védekezési forma van: az oltás.

– Önkéntesek vagyunk, nincs alá- és fölérendeltség, nincs munkaviszony, így a vezetők sem rendelhetik el a kötelező oltást. Mégis, a polgárőrök sajátos jogállása, sajátos küldetése miatt mindenkinek ajánlott az oltás, különösen azért, mert önmagunk, családtagjaink, embertársaink egészségét csak így tudjuk megvédeni, de a rendőrökkel a közös szolgálat, a lakossággal való folyamatos kapcsolat, a közösségi rendezvényeken való részvétel szinte parancsszerűen követeli, hogy minden egyes polgárőr be legyen oltva

– fejtette ki az elnök, aki a szervezet 30. évfordulójára is kitért.

– Tisztelt polgárőrök! Közeledik 2021 vége, néhány nap és vége lesz az évnek. Lezárjuk a harmincéves évfordulót. Emlékeinkben megőrizzük az ünnepi rendezvényeket, emlékezünk a polgárőrség alapítóira. Még egyszer tisztelegjünk a harminc éve polgárőrszolgálatot ellátó társaink előtt, és közösen, egységben vágjunk neki a következő harminc évnek; új célkitűzések, új körülmények, új kihívások a bűnmegelőzésben, a közbiztonság védelmében. A polgárőrség újabb sikerek küszöbén áll, közösen kell belépni ezen az ajtón. Sikeresek leszünk! – emelte ki Túrós András.

Az elnök értékelése szerint a Covid ellenére a polgárőrség 2021-ben is sikeresen teljesítette küldetését, a közterületi és külterületi szolgálat, az illegális migráció elleni szinte permanens küzdelem, a közlekedési balesetek megelőzésében való aktív részvétel, a parlagfűellenes kampány, az idegenforgalom, turizmus biztosításában való közreműködés hozzájárult a települések, a régiók általános közbiztonságához, az emberek szubjektív biztonságérzetéhez. Idén nyáron a települések önkormányzatai rendezvények sokaságát szervezték meg, a polgárőrök a rendezvények biztosításában is jeleskedtek. A karitatív tevékenység ugyan mérséklődött, viszont új feladatként jelentkezett a kórházak oltópontjain a speciális egészségügyi szolgálat, amelyet polgárőreink százai végeztek – a kórházigazgatók köszönőlevelei alapján – közmegelégedésre.

– 2021 decemberében úgy látom, a magyar emberek, a magyar társadalom nem csalódott a polgárőrségben, sőt büszkék lehetnek az egyetlen olyan civil szervezetre, amely a nyugalmukat, biztonságukat szolgálja

– jelentette ki az országos elnök, aki a következő év feladatait is kijelölte.

– A több mint 60 ezer polgárőr az önkéntes munka, a bűnmegelőzés, a közbiztonság védelme iránt olyan erősen elkötelezett, hogy ez már tényleg a modern hazafiság jelképévé vált. Tehát polgárőroldalról jó kilátásaink vannak. 2022-ben folytatni kell a klasszikus polgárőrszolgálatot. Egyetlen polgárőrtársam sem felejtheti el, hogy az alapvető küldetésünk a közterületi járőrszolgálat. Mindezek mellett szakmai programok indítását is tervezzük: az egyik a Magyar falu 500, polgárőr bűnmegelőzési program, a másik a Foci 200, polgárőr program. Úgy vélem, célszerű a centenárium jegyében egy emlékülésen áttekinteni az OPSZ alapító elnökének, Kopácsi Sándornak az életrajzát, születésének 100. évfordulóján. Természetesen a járvány miatt a speciális egészségügyi polgárőrszolgálatra is kell hogy maradjon kapacitásunk, mint ahogyan a határvédelmi polgárőrtagozatnak is kiemelt feladata marad az országhatár védelme, az illegális migráció elleni küzdelem – részletezte a várható feladatokat, majd megköszönte a polgárőrök áldozatos munkáját.

