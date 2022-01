Idén szilveszterkor szabad a tűzijáték használata

A múlt évben a vírus elleni védekezés miatt senki nem szervezhetett olyan eseményt, amely nagyobb tömeg szerveződését eredményezte volna. Idén nincs ilyen korlátozás, ráadásul vásárolhatunk és használhatunk pirotechnikai eszközöket is, persze a vonatkozó szabályok betartásával.

Ötven tűz is keletkezhet

Mielőtt átvennék, milyen jogi előírásokat kell betartanunk, nézzük, milyen következményekkel járna, ha nem ezt tennék. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviseletében Mukics Dániel tűzoltó alezredes úgy tájékoztatta lapunkat,

szilveszteréjjel átlagosan ötven olyan tűzesethez riasztják a tűzoltókat, amelyet tűzijáték okozott. Többnyire kisebb tüzek keletkeznek, de minden évben előfordul két-három nagyobb, akár többmilliós kárt okozó tűz is.

A leggyakrabban fenyők, tuják és szeméttárolók gyulladnak ki, de nem ritka az sem, hogy egy rakéta erkélyen landol vagy egy szoba ablakán berepül, és ott tüzet okoz.

A szakember azt tanácsolja, csak hivatalos árusnál vásároljunk pirotechnikai eszközöket, ezeket semmiképpen ne tároljuk olyan helyen, ahol erős fény vagy sugárzó hő éri, mert ezektől az eszközök beindulhatnak. Veszélyes az is, ha autóban tartjuk, volt már rá példa, hogy az autóban keletkező hő hatására belobbantak a rakéták és a kocsi kiégett.

Alapszabály, hogy tűzijátékot csak szabadtéren használjunk, még társasházi erkélyről ledobni is veszélyes, beeshet egy alsó erkélyre. Erős szélben ne használjunk ilyen eszközt, és nagy felelőtlenség az is, ha ittas állapotban fogunk hozzá.

Az állat támadhat

Azok is tudják, akik nem tartanak kisállatot, hogy a szilveszteri durrogtatás félelmet kelt az állatokban, az állattartók pedig tudjuk milyen az, amikor kedvencük szűkölve bújik az asztal vagy az ágy alá. A helyzet azonban bonyolultabb, ahogy az Orpheus Állatvédő Egyesület tájékoztatott, az utcán lévő megriadt állat az ember ellen is fordulhat. Az óévbúcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök durva hang- és fényhatásai a házi kedvenceknek sokkos pánikot okozhatnak. Egy magából kifordult házi kedvenc félelmében akár támadhat, haraphat is, de a leggyakoribb, hogy elszökik, elkóborol. Sok kóborló kutya-macska soha többé nem kerül haza. Egy kis odafigyeléssel megelőzhetők a kellemetlen szituációk. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársa elmondta:

a petárdától megijedt macskák éles marásokat okozhatnak a gazdiknak, a kutyák kerítésen átugorva vagy pórázt a gazda kezéből kitépve próbálnak a robbanásoktól elmenekülni.

Házi kedvenceket a petárdázás helyszíneire semmiképpen ne vigyük ki, előzzük meg a bajt. A riadtan menekülő állatok néhány óra alatt 5-10 kilométert (többtelepülésnyi távolságot) is képesek megtenni, van, hogy az elmenekült kedvencek soha többé nem kerülnek elő.

Az egyesület azt tanácsolja, kutyában lévő (kötelező) mikrocsip legyen állatorvos által a gazda adatait tartalmazóan beregisztrálva, így ha a kutyát valaki megtalálja, a gazda gyorsabban elérhető. Kutyáinkra, macskáinkra érdemes a gazda elérhetőségét tartalmazó bilétás nyakörvet kötni, hogy a megtaláló könnyen elérhesse a tulajdonost. A baj megelőzése érdekében december 30. és január 2. között a kijelölt sétáltatóhelyeken is fokozott óvatossággal (pórázon) sétáltassuk kutyánkat. Probléma esetén az Orpheus.hu oldalon találhatunk kontaktokat a segítségkéréshez.

A petárda tilos!

Szilveszterkor a legtöbb eset, ami ellen a rendőrségnek fel kell lépnie, a petárdázás – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az ORFK Kommunikációs Szolgálata. A petárdának a birtoklása is tilos, tehát a felhasználása, az értékesítése is.

A másik gyakori gond, hogy az engedélyezett pirotechnikai eszközöket a kijelölt idősávon kívül használják. A tűzijátékot december 31. 18 óra és január 1. reggel 6 óra között lehet fellőni.

Szabálysértést követ el, aki ezeket nem veszi figyelembe, ahogyan az is, aki a 3. pirotechnikai osztályba tartozó sérült, illetve fel nem használt pirotechnikai terméket január 5-ig az eladónak nem szállítja vissza, valamint tűzijátékterméket utcán árusít. Négy pirotechnikai osztályt különböztetnek meg, ahogy növekednek a számok, úgy szigorodnak a használati feltételek is. Az első két kategóriába tartozó termékeket, mint például tortagyertya, egész évben engedély nélkül meg lehet venni – kategóriától függően – 14 vagy 16 éves kortól.

A harmadik pirotechnikai osztályba tartozó termékek közepes kockázattal járnak, és kizárólag szabadban, nagy nyílt területen használhatók. Ezeket engedély nélkül december 28. és 31. között csak felnőttek vásárolhatják meg, birtokolhatják. A negyedik pirotechnikai osztályba sorolt termékek nagy kockázattal járnak, kizárólag pirotechnikus által használhatóak és csak ők vásárolhatják meg engedéllyel.

Hogyan használjuk a tűzijátékot?

Annyi tűzijátékot vegyünk, amennyit szilveszterkor elhasználunk. Ne tárazzuk be őket, hiszen a szilveszter előtt kapható tűzijátékfajtákat év közben nem, csak december 31-én este hattól január 1-jén reggel hatig szabad felhasználni. Azért sem érdemes készletet felhalmozni, mert a pirotechnikai termékeknek is van szavatossági idejük.

A megvásárolt tűzijátékok csak akkor szállíthatóak biztonságosan, ha a kanóc vagy gyújtóhely védősapkája a helyén van.

Ügyeljünk arra, hogy szállítás közben ne érje őket csapadék és otthon se tegyük az eszközöket párás, nedves helyre. A pára vagy víz miatt átnedvesedett tűzijátékokat akkor se használjuk, ha megszáradtak, mert a víztől tönkremennek és hibásan fognak működni. Ezeket adjuk le az egyik árusítóhelyen.

Ne férjenek hozzá se a gyerekek, se a háziállatok.

Ne tároljuk együtt a tűzijátékot benzinnel, gázolajjal, hígítóval, festékkel.

A tűzijátékokat tilos megbontani, szétszerelni, átalakítani. Akkor működnek megfelelően, ha elégnek és ezzel megsemmisülnek. Mindenféle átalakítás változtat a megfelelő működésen, és balesetet vagy tüzet okoz.

Minden legális árusítóhelyen vásárolt tűzijáték mellé jár biztonsági útmutató, amely tartalmazza, hova helyezzük, hol gyújtsuk meg az adott tűzijátékot, illetve azt, hogy mekkora védőtávolságot kell tartani. Olvassuk el és tartsuk be az utasításokat.

Bármilyen tűzijátékkal is búcsúztatjuk az óévet, egyiket se irányítsuk emberekre, állatokra, növényekre, járművekre vagy épületekre.

Az elhasznált tűzijátékok maradványait ne dobjuk azonnal kukába. Minden évben kigyullad néhány kuka, sőt néha még a mellette parkoló autó vagy a ház is a forrón kukába dobott tűzijáték miatt.

Ne feledkezzünk meg a háziállatokról sem! Ne kössük meg őket, hanem engedjük a házba, lakásba, és próbáljuk megnyugtatni őket.

Szilveszteréjjel az év többi napjához hasonlóan kétezer tűzoltó van készenlétben ötszáz tűzoltóautóval. Ha tűz keletkezik, hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

Borítókép: A pirotechnikai eszközök zaja megrémíti az állatokat (Fotó: Orpheus Állatvédő Egyesület)